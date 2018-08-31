Bilgievleri ve Gençlik Merkezlerinde Kayıtlar Başladı

Belediye Yeni Eğitim Öğretim Dönemine Tam Kadro Hazır

Yeni eğitim dönemi öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan belediye, Anne-Çocuk Kulüpleri ve Bilgievlerinde kayıt almaya başladı. İlçe genelinde 9 mahallede hizmet verecek olan Anne-Çocuk Kulüpleri ve Bilgievleri modern fiziki mekanları, donanımlı sınıflarıyla ve konusunda uzman olan öğretmenlerle hizmet kalitesini her yıl üst seviyeye taşıyor.

Anne-Çocuk Kulüpleri 17 Eylül’de İlk Derse Başlıyor

Okul öncesi eğitimin temel taşı olarak örgün öğretime büyük destek sunan Çayırova Belediyesi Anne-Çocuk Kulüpleri’nde 2018-2019 eğitim öğretim dönemi için kayıtlar başladı. 9 mahallede hizmet veren Anne-Çocuk Kulüplerinde 13 Eylül 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar kayıt işlemi devam edecek. 2013-2014 doğumlu 4-5 yaşlarında çocukların kayıt yaptırabildiği Anne-Çocuk Kulüpleri, 17 Eylül Pazartesi itibariyle eğitimlerine başlayacak. Çayırova Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hizmet veren Anne-Çocuk Kulüpleri’nde öğrenciler okul öncesi eğitimler alarak örgün öğretime daha donanımlı bir şekilde hazırlanırken çeşitli etkinlik ve aktivitelerle zenginleştirilen eğitimler öğrencilerin sosyalleşmesi açısından da büyük bir öneme sahip. Anne-Çocuk Kulüplerinde çocukların yanı sıra annelere yönelik çeşitli ücretsiz kurs imkanları da mevcut.

Çayırovalı Öğrencilerden Bilgievlerine Yoğun Talep

Çayırova Belediyesi’nin ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik ücretsiz ders destek programları ve çeşitli konularda kurs hizmeti veren diğer bir eğitim kurumu olan Bilgievleri de yeni eğitim döneminde 9 mahallede hizmet verecek. Hafta içerisinde kayıt işlemi almaya başlayan Bilgievleri 22 Eylül Cumartesi gününe kadar kayıt işlemlerini sürdürecek. Modern fiziki imkanlarıyla göz dolduran Çayırova Belediyesi Bilgievlerinde kütüphaneler, derslikler, etüt odaları, bilgisayar laboratuarı, spor salonları ve hobi kulüp odaları yer alıyor. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz eğitim verilen bilgievlerinde eğitim dönemi boyunca okula yardımcı etüt dersleri ile birlikte boş vakitlerini değerlendirebilecekleri, sosyal faaliyetlerden, kültürel ve kulüp faaliyetlerine kadar sağlıklı bireyler olmaları yönünde katkı sağlayıcı rehberlik hizmetlerinden de faydalanabilecekler. Türkçe, Matamatik, Fen Bilgisi, İngilizce, Değerler eğitimi gibi ders destek programları sunarak örgün öğretime katkıda bulunan bilgievleri, aynı zamanda anne-baba-çocuk ilişkileri, madde bağımlılığı, kardeş kıskançlığı, dikkat eksikliği ve sınav kaygısı, ergenlik çağı problemleri vb. gibi konularla da veliler için çeşitli seminerler düzenleyerek aileleri birçok konuda aydınlatıyor. satranç, drama, müzik, halk oyunları branşları, zengin kütüphane, güvenli internet ve bilişim imkânları, sosyal faaliyetler, gezililer, spor, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir yıl daha öğrencileri bekliyor.