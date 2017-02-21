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Bir dene istersen?

Geçtiğimiz günlerde gazetemizin Facebook sayfası canlı yayınında siz değerli okurlarımız için waffle yapan Turgay Sarı gazetemize açıklamalarda bulundu.

21 Şubat 2017 Salı 09:11




Osman Yılmaz Mahallesi Yıldız Caddesi No 36-A (Nefes muzik evi karşısı)'da  yaklaşık 1 buçuk senedir hizmet veren ''Bizim Waffle Cafe'' yeni farkı ve tarzıyla Gebzelilerin ilgi odağı olmayı başardı.  Gebzelilerin uğrak noktası olmayı başaran ''Bizim Waffle '' İşletmecisi Turgay Sarı şunları söyledi '' Burayı ilk açtığımızda insanlar ön yargılıydı tanımadıkları bilmedikleri bir mekana gelmek istemiyorlardı. Günde birkaç müşteri geliyordu. Gün geçtikçe Waffle sevilmeye başladı Bir kere deneyen zaten bir daha gelmeye başladı. Gebzeliler bu tatlıyı yeni tanıyorlar ama oldukça sevdiler. Amacımız  şubeler açmak ve nasipse Gebze dışına da açılmak. Denemeyenler gelip bir kere denemeli pişman olmayacaklar''dedi.







haber : Gamze ÖZÇELİK
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