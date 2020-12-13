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Bıyık: ‘Daha modern bir Darıca için çalışıyoruz’

Prestij cadde uygulamaları kapsamında Darıca’da çöp konteynırlarının yer altına alınması çalışmaları devam ediyor. Darıca merkezde çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve daha modern bir Darıca inşa etmek için çalışıyoruz” dedi.

Bıyık: ‘Daha modern bir Darıca için çalışıyoruz'

13 Aralık 2020 Pazar 12:21

 Darıca’da çöp konteynırlarının yer altına alınması işlemi tüm hızıyla devam ediyor. Osmangazi Mahallesi’nde bulunan Aşıroğlu Caddesi’nde tamamlanan çalışmaların ardından Darıca merkezde başlayan çalışmalar sürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçe genelinde uygulanacak olan prestij cadde uygulamaları kapsamında çöp konteynırlarının yer altına alınması işlemi Darıca merkezde devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da devam eden çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.


TEK AMACIMIZ DAHA MODERN BİR DARICA

Darıcalıların her şeyin en güzeline layık olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıcalı vatandaşlarımız her şeyin en güzelini hak ediyor. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz prestij cadde uygulamaları kapsamında çöp konteynırlarının yer altına alınması çalışmalarımız sürüyor. Aşıroğlu’nda tamamlanan çalışmaların ardından Darıca merkezde başlayan çalışmalar farklı noktalarda devam ediyor. Tek amacımız daha modern, daha yaşanabilir Darıca inşa etmek. Bunun için ekiplerimizle canla başla çalışıyoruz. Diğer caddelerimizde de belirlenen program dahilinde yer altına alma işlemi devam edecek. Söz verdiğimiz gibi Darıca genelinde prestij cadde uygulamalarını hayata geçireceğiz” diye konuştu.

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