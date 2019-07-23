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Bıyık: ‘Hep birlikte mutlu bir Darıca inşa edeceğiz’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her akşam Darıcalı vatandaşların evlerine konuk olarak hasbihal ediyor. Hep birlikte mutlu bir Darıca inşa etmek için gece gündüz çalışacaklarını ifade eden Başkan Bıyık, vatandaşlarla her fırsatta bir araya geliyor.

Bıyık: ‘Hep birlikte mutlu bir Darıca inşa edeceğiz'

23 Temmuz 2019 Salı 11:28

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, oldukça yoğun geçen programlarına rağmen vatandaşlarla sürekli bir araya gelmeye de özen gösteriyor. Sürekli halkın içinde olmaya gayret eden ve her fırsatta vatandaşlara dokunan Başkan Bıyık, gittiği her yerde büyük bir sevgi ve coşkuyla karşılanıyor.

EVLERE KONUK OLUYOR

Darıcalılarla dertleşip sohbet eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her akşam farklı bir mahallede temaslarda bulunuyor. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve belediye meclis üyelerinin de yer aldığı ziyaretlerde Başkan Bıyık, esnaf ve mahallelinin sorunlarını dinliyor. Hasta ve taziye ziyaretlerini de aksatmayan Başkan Bıyık, Darıcalıların evlerine konuk olarak çay sohbetlerine de ortak oluyor. Vatandaşlarla birebir temas kuran ve sorunlarını bizzat dinleyen Başkan Bıyık’ı evlerinde ağırlayan Darıcalı vatandaşlar da samimi sohbetleri için Başkan Bıyık’a teşekkür ediyorlar.


MUTLU BİR DARICA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

Ev ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, istekleri tek tek not alıyor. Gün içinde makamında da vatandaşları ağırlayan ve sahada çalışmaları takip eden Başkan Bıyık, akşam saatlerinde ise ev ziyaretleri ile Darıcalıları birebir dinliyor. Darıca’yı ortak akılla yönetmeye talip olduklarını ifade eden Başkan Bıyık, “Göreve geldiğimizde gönül belediyeciliği sözü verdik. Sadece seçim zamanı değil her zaman vatandaşlarımızla iç içe olmaya ve dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Amacımız hep birlikte ortak akılla hareket ederek mutlu bir Darıca inşa etmek. Darıca’da yaşayan herkesin mutlu olmasını arzuluyoruz. Bunun için vatandaş odaklı projeler için çalışıyoruz” diye konuştu.

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