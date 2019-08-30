Bıyık’tan 30 Ağustos Mesajı

Ağustos ayının zafer ayı olduğunu ifade eden Başkan Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden, 30 Ağustos 1922'de kazandığımız Büyük Zafer'in 97’nci yılını kutlamanın haklı gurur ve coşkusunu yaşıyoruz.

Ağustos ayı Türk’ün zafer ayıdır. Sultan Alparslan ve kahraman orduları tarafından Anadolu’nun kapıları Ağustos ayında Türklere açılmıştır. 1071'de Alparslan ve arkadaşları Malazgirt zaferi ile Anadolu'nun kapılarını Türk milletine sonsuza kadar vatan olarak açarken, 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman orduları Anadolu'daki Türklerin bu coğrafyadan atılamayacağını, Anadolu'nun ilelebet Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya göstermişlerdir.

30 Ağustos, Türkiye Cumhuriyeti’nin en önemli kilometre taşlarından biridir. Kazanılan zaferle birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Zafer, en çok Türk’e yakışır. Bizler zaferlerimizi masa başında değil, er meydanlarında kahramanca savaşarak kazanan asil bir milletiz. Zafer kazanmak bizim ruhumuzda, mayamızda var. 1071’de Malazgirt’te var olan ruhla İstanbul’un fethinde var olan ruh, Sakarya’da Dumlupınar’da, Çanakkale’de ve 15 Temmuz’da ortaya çıkan ruh işte o aynı ruhtur.

Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve dava arkadaşlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."