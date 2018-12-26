Büyükakın Darıcalılar'la Buluştu

Dün bütün gününü Darıca’ya ayıran Büyükakın; Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ni, ardından Darıca Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı, Darıca Muhtarlar Derneği’ni ve Darıca Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret etti ve ziyaretlerin sonunda gençlerle buluştu. Fırsat bulduğu her durumda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükakın, vatandaşlarla sohbet etti. Büyükakın’a Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da eşlik etti. Büyükakın’a sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlar “Büyük başkan, desteğimiz seninle” diye tezahüratta bulundu.



“Dünyada artık şehirler yarışıyor” diyen Büyükakın, “Her şehir kendi kimliğine uygun bir çizgide hareket ediyor. Darıca’nın da kendi konseptine uygun gelişimine devam etmesi gerekiyor. Biz bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu.







EKONOMİ İYİYE GİDİYOR



Darıca Sanayici ve İşadamları Derneği’ni de ziyaret eden Büyükakın, Dernek Başkanı Hüseyin Özdinçer ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ülkede son dönemde yaşanman ekonomik sıkıntıların düzelme aşamasına geçtiğini söyleyen Özdinçer, “Ekonomik göstergeler 3 ay önceye göre ciddi bir iyileşme içinde. Bu iyileşme hali devam edecek diye düşünüyoruz” diyerek, Büyükakın’a çıktığı yolda başarılar diledi



DARICA KONSEPTİNE UYGUN GELİŞECEK



Darıca’nın denize yakınlığı dolayısıyla bu avantajının kullanılması gerektiğini ifade eden Büyükakın ise, “Dünyada artık şehirler yarışıyor. Her şehir kendi kimliğine uygun bir çizgide hareket ediyor. Darıca’nın da kendi konseptine uygun gelişimine devam etmesi gerekiyor. Biz bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu. Büyükakın, daha sonra Darıca Muhtarlar Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Büyükakın’a başarılar dileyen Muhtarlar, ilçeye yönelik önerilerini paylaştılar.



GENÇLERLE BULUŞTU



Yoğun Darıca programında gençleri unutmayan Büyükakın, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Yerel Muhabbetler” programına katıldı. Son 16 yılda 14 seçim yapıldığını, bu seçimlerde AK kadroların büyük bir başarıyla çıktığını hatırlatan Büyükakın, “Bu kadar uzun sürede, toplumdaki her iki kişiden birinin onayını almak göründüğü kadar kolay değildir. Bu bir başarı hikâyesidir ve bu başarı hikâyesinin ortaya çıkmasıyla Türkiye çaresiz olmadığını Recep Tayyip Erdoğan’la anladı. Sadece Türkiye’ye çaresiz olmadığını göstermekle kalmadı, dünyaya da sahip çıktı, ‘Dünya beşten büyüktür’ dedi. Davaya inanan milletimiz ile hem Türkiye’nin hem dünyanın önünü açtı” dedi.