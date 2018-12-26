banner400
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın Darıcalılar'la Buluştu

Darıca’yı ziyaret eden Büyükakın, “Darıca’nın dünya şehirleri ile yarışır hale gelmesi için elimizden gelen desteği vereceğiz” dedi.

Büyükakın Darıcalılar'la Buluştu

26 Aralık 2018 Çarşamba 09:54

Dün bütün gününü Darıca’ya ayıran Büyükakın; Darıca Yaşlılarla Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ni, ardından Darıca Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nı, Darıca Muhtarlar Derneği’ni ve Darıca Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi’ni ziyaret etti ve ziyaretlerin sonunda gençlerle buluştu. Fırsat bulduğu her durumda esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Büyükakın, vatandaşlarla sohbet etti. Büyükakın’a Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da eşlik etti. Büyükakın’a sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlar “Büyük başkan, desteğimiz seninle” diye tezahüratta bulundu.

“Dünyada artık şehirler yarışıyor” diyen Büyükakın, “Her şehir kendi kimliğine uygun bir çizgide hareket ediyor. Darıca’nın da kendi konseptine uygun gelişimine devam etmesi gerekiyor. Biz bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu.

EKONOMİ İYİYE GİDİYOR

Darıca Sanayici ve İşadamları Derneği’ni de ziyaret eden Büyükakın, Dernek Başkanı Hüseyin Özdinçer ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ülkede son dönemde yaşanman ekonomik sıkıntıların düzelme aşamasına geçtiğini söyleyen Özdinçer, “Ekonomik göstergeler 3 ay önceye göre ciddi bir iyileşme içinde. Bu iyileşme hali devam edecek diye düşünüyoruz” diyerek, Büyükakın’a çıktığı yolda başarılar diledi


DARICA KONSEPTİNE UYGUN GELİŞECEK

Darıca’nın denize yakınlığı dolayısıyla bu avantajının kullanılması gerektiğini ifade eden Büyükakın ise, “Dünyada artık şehirler yarışıyor. Her şehir kendi kimliğine uygun bir çizgide hareket ediyor. Darıca’nın da kendi konseptine uygun gelişimine devam etmesi gerekiyor. Biz bu konuda elimizden gelen desteği vereceğiz” diye konuştu. Büyükakın, daha sonra Darıca Muhtarlar Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Büyükakın’a başarılar dileyen Muhtarlar, ilçeye yönelik önerilerini paylaştılar.


GENÇLERLE BULUŞTU

Yoğun Darıca programında gençleri unutmayan Büyükakın, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Yerel Muhabbetler” programına katıldı. Son 16 yılda 14 seçim yapıldığını, bu seçimlerde AK kadroların büyük bir başarıyla çıktığını hatırlatan Büyükakın, “Bu kadar uzun sürede, toplumdaki her iki kişiden birinin onayını almak göründüğü kadar kolay değildir. Bu bir başarı hikâyesidir ve bu başarı hikâyesinin ortaya çıkmasıyla Türkiye çaresiz olmadığını Recep Tayyip Erdoğan’la anladı. Sadece Türkiye’ye çaresiz olmadığını göstermekle kalmadı, dünyaya da sahip çıktı, ‘Dünya beşten büyüktür’ dedi. Davaya inanan milletimiz ile hem Türkiye’nin hem dünyanın önünü açtı” dedi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sevgi Evleri'nden Darıca Ziyareti Sevgi Evleri'nden Darıca Ziyareti
Büyükşehir Sokak Hayvanlarını Unutmadı! Büyükşehir Sokak Hayvanlarını Unutmadı!
Üzülmez'den ADİGE Ziyareti Üzülmez'den ADİGE Ziyareti
Çayırova 20 Bin Sanatseveri Ağırladı! Çayırova 20 Bin Sanatseveri Ağırladı!
Girişimcilik Kursu Başladı! Girişimcilik Kursu Başladı!
Kent Konut’ta Tatbikat! Kent Konut’ta Tatbikat!
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Sevgi Evleri'nden Darıca Ziyareti
Darıca Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren giyim, dikiş ve nakış kursları ilçede verilen eğitimlerin...

Haberi Oku