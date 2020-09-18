Çatıda çıkan yangın hasara yol açtı

Malta Mahallesi'nde bulunan 4 sıra konuttan oluşan tek katlı binanın çatısından dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlatırken, evlerinden güvenli bir şekilde çıkan vatandaşlar, çalışmaları endişeli ve üzgün bir şekilde izledi. İzolasyon malzemesinin tutuşması nedeniyle çatıdan zaman zaman alevlerin yükseldiği yangını ekipler, yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından söndürdü. Binanın çatısında ağır hasara yol açan yangında hafif yaralanan bir kişi de ayakta tedavi edildi.

AA