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Çay Ocağından televizyon çalındı

Gebze Sultan Orhan Mahallesin'de bulunan birinci adres cay evine giren kimliği belirsiz hırsız yada hırsızlar,

Çay Ocağından televizyon çalındı

13 Şubat 2017 Pazartesi 16:07


  2 bin TL değerindeki LCD televizyonu çalarak kayıplara karıştı. Sultan Orhan Cami yanında Nevzat Ersoy'un sahibi olduğu çay ocağına bu gece  hırsız girdi. Çay Ocağının arka tarafındaki kör noktada kalan penceredeki demir korkulukları sökerek içeriye giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler,2 bin liralık yeni televizyon ile 300 TL parayı alarak kaçtılar.Sabah iş yerine gelen ve Tv'nin yerinde olmadığını gören çay ocağı sahibi Nevzat Ersoy şaşkına döndü.20 gün öncede aynı yerden Çay Ocağı'na giren hırsızlar aynı yerde kurulu olan TV'Yi alarak kayıplara karışmıştı.

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