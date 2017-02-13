Çay Ocağından televizyon çalındı

2 bin TL değerindeki LCD televizyonu çalarak kayıplara karıştı. Sultan Orhan Cami yanında Nevzat Ersoy'un sahibi olduğu çay ocağına bu gece hırsız girdi. Çay Ocağının arka tarafındaki kör noktada kalan penceredeki demir korkulukları sökerek içeriye giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler,2 bin liralık yeni televizyon ile 300 TL parayı alarak kaçtılar.Sabah iş yerine gelen ve Tv'nin yerinde olmadığını gören çay ocağı sahibi Nevzat Ersoy şaşkına döndü.20 gün öncede aynı yerden Çay Ocağı'na giren hırsızlar aynı yerde kurulu olan TV'Yi alarak kayıplara karışmıştı.