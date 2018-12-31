Çayırova Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilen ve ilçe halkının yoğun katılım gösterdiği “İdamlık Genç” isimli tiyatro oyununda, duvarları dökülen eski koğuşta, üç mahkûm sabahın olmasını beklemektedir. Çünkü sabah olacak ve sayılı günlerden bir tanesi daha eksilecektir. Gecenin ilerleyen saatlerinde koğuşa bir mahkûm daha getirilir. Ebazer! Kimdir bu mahkûm, suçu nedir? Mahkûmlar onunla konuştukça o gece diğer gecelerden ayrılmaya başlayacaktır. Bir koğuşta geçen sadece bir gecelik ama bir ömürde yaşanacak kadar yoğun olayların yaşandığı tiyatro oyunu dakikalarca ayakta alkışlandı.
Çayırova 20 Bin Sanatseveri Ağırladı!
“İdamlık Genç” isimli tiyatro Çayırova’lılardan büyük ilgi gördü.
Çayırova Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilen ve ilçe halkının yoğun katılım gösterdiği “İdamlık Genç” isimli tiyatro oyununda, duvarları dökülen eski koğuşta, üç mahkûm sabahın olmasını beklemektedir. Çünkü sabah olacak ve sayılı günlerden bir tanesi daha eksilecektir. Gecenin ilerleyen saatlerinde koğuşa bir mahkûm daha getirilir. Ebazer! Kimdir bu mahkûm, suçu nedir? Mahkûmlar onunla konuştukça o gece diğer gecelerden ayrılmaya başlayacaktır. Bir koğuşta geçen sadece bir gecelik ama bir ömürde yaşanacak kadar yoğun olayların yaşandığı tiyatro oyunu dakikalarca ayakta alkışlandı.