Çayırova 20 Bin Sanatseveri Ağırladı!

Her hafta gerçekleştirdiği çocuk ve yetişkin tiyatrolarıyla ilçede kültür ve sanatı canlı tutan Çayırova Belediyesi, yeni bir yetişkin tiyatrosuna daha ev sahipliği yaptı. Emine Şenlikoğlu'nun aynı adlı eserinden tiyatroya aktarılan “İdamlık Genç” isimli tek perdelik tiyatro oyununu ilçe halkının beğenisine sunan Çayırova Belediyesi, 2018 yılı içerisinde tiyatro günleri kapsamında 20 bin sanatsevere ev sahipliği yaptı.

Çayırova Belediyesi Kültür Salonunda gerçekleştirilen ve ilçe halkının yoğun katılım gösterdiği “İdamlık Genç” isimli tiyatro oyununda, duvarları dökülen eski koğuşta, üç mahkûm sabahın olmasını beklemektedir. Çünkü sabah olacak ve sayılı günlerden bir tanesi daha eksilecektir. Gecenin ilerleyen saatlerinde koğuşa bir mahkûm daha getirilir. Ebazer! Kimdir bu mahkûm, suçu nedir? Mahkûmlar onunla konuştukça o gece diğer gecelerden ayrılmaya başlayacaktır. Bir koğuşta geçen sadece bir gecelik ama bir ömürde yaşanacak kadar yoğun olayların yaşandığı tiyatro oyunu dakikalarca ayakta alkışlandı.