Çayırova Belediyesi, ulaşımdaki engelleri kaldırıyor

Çayırova’da yaşayan engelli bireyler ve aileleri için birçok önemli çalışma yapan Çayırova Belediyesi, ulaşımdaki engelleri de ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Engelli bireylerin her zaman destekçisi olan ve onlar için birçok projeyi ilçeye kazandıran Çayırova Belediyesi önemli bir çalışmaya daha imza attı. Özel bireylerin ilçede daha huzurlu bir şekilde yaşam sağlayabilmesi için düğmeye basan Çayırova Belediyesi, ilçede birçok özel projeyle farkındalık yaratmıştı. Bununla beraber ulaşımda güçlük yaşayan engelli bireyler için de harekete geçen ekipler, portatif rampa ile ulaşımdaki engelleri ortadan kaldırıyor.

ULAŞIMDA GÜÇLÜK ORTADAN KALKIYOR

Tekerlekli sandalyeyle ulaşımlarını sağlayabilen engelli bireylerin özellikle evlerine giriş ve çıkışlarda yaşadıkları sıkıntıların önüne geçmek isteyen Çayırova Belediyesi, engelli ailelerine portatif rampalarla çözüm sağlıyor. Engelli bireylerin kullanımı için özel üretilen portatif rampalar, katlanabilir ve kolay taşınabilir olmasıyla da büyük rahatlık sağlıyor. Engelli birey kolayca kurulan portatif rampayla, ulaşım noktasında güçlük çekmiyor.

BAŞVURULAR SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Alüminyum malzemeden özel olarak üretilen portatif rampalar, özel bireylerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hazırlanıyor. Çayırova Belediyesi yetkililerinden yapılan duyuruda, talep eden engelli vatandaşlara portatif rampalardan verileceği belirtilirken, portatif rampa imkanından faydalanmak isteyen vatandaşların Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurması gerekiyor.