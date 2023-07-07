İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Belediyesi, ulaşımdaki engelleri kaldırıyor

Çayırova’da yaşayan engelli bireyler ve aileleri için birçok önemli çalışma yapan Çayırova Belediyesi, ulaşımdaki engelleri de ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Çayırova Belediyesi, ulaşımdaki engelleri kaldırıyor

07 Temmuz 2023 Cuma 16:45

Engelli bireylerin her zaman destekçisi olan ve onlar için birçok projeyi ilçeye kazandıran Çayırova Belediyesi önemli bir çalışmaya daha imza attı. Özel bireylerin ilçede daha huzurlu bir şekilde yaşam sağlayabilmesi için düğmeye basan Çayırova Belediyesi, ilçede birçok özel projeyle farkındalık yaratmıştı. Bununla beraber ulaşımda güçlük yaşayan engelli bireyler için de harekete geçen ekipler, portatif rampa ile ulaşımdaki engelleri ortadan kaldırıyor.

 

ULAŞIMDA GÜÇLÜK ORTADAN KALKIYOR

Tekerlekli sandalyeyle ulaşımlarını sağlayabilen engelli bireylerin özellikle evlerine giriş ve çıkışlarda yaşadıkları sıkıntıların önüne geçmek isteyen Çayırova Belediyesi, engelli ailelerine portatif rampalarla çözüm sağlıyor. Engelli bireylerin kullanımı için özel üretilen portatif rampalar, katlanabilir ve kolay taşınabilir olmasıyla da büyük rahatlık sağlıyor. Engelli birey kolayca kurulan portatif rampayla, ulaşım noktasında güçlük çekmiyor.

 

BAŞVURULAR SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

Alüminyum malzemeden özel olarak üretilen portatif rampalar, özel bireylerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hazırlanıyor. Çayırova Belediyesi yetkililerinden yapılan duyuruda, talep eden engelli vatandaşlara portatif rampalardan verileceği belirtilirken, portatif rampa imkanından faydalanmak isteyen vatandaşların Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurması gerekiyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sopayla Saldırıp Gasp Ettiler: 5 Kişi Tutuklandı Sopayla Saldırıp Gasp Ettiler: 5 Kişi Tutuklandı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda Tır Devrildi: 1 Ölü Kuzey Marmara Otoyolu’nda Tır Devrildi: 1 Ölü
Midibüste Çıkan Yangına, Şans Eseri Yoldan Geçen Arama Kurtarma Ekibi Müdahale Etti Midibüste Çıkan Yangına, Şans Eseri Yoldan Geçen...
Komşuların Silah Sesi Duyduğu İddiası Ekipleri Harekete Geçirdi Komşuların Silah Sesi Duyduğu İddiası Ekipleri...
İş Yerindeki Klima Ve Buzdolabı Yangın Çıkardı İş Yerindeki Klima Ve Buzdolabı Yangın Çıkardı
Darıca Feribot Yolu Üstgeçidinin Kirişleri Monte Edildi Darıca Feribot Yolu Üstgeçidinin Kirişleri Monte...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

Sopayla Saldırıp Gasp Ettiler: 5 Kişi Tutuklandı
Kocaeli'de bir grup tarafından gasp edilmek için alıkonulan kişi sopayla darp edildi. Vatandaşı gasp eden...

Haberi Oku