Çayırova Belediyesi, ulaşımdaki engelleri kaldırıyor

ULAŞIMDA GÜÇLÜK ORTADAN KALKIYOR
Tekerlekli sandalyeyle ulaşımlarını sağlayabilen engelli bireylerin özellikle evlerine giriş ve çıkışlarda yaşadıkları sıkıntıların önüne geçmek isteyen Çayırova Belediyesi, engelli ailelerine portatif rampalarla çözüm sağlıyor. Engelli bireylerin kullanımı için özel üretilen portatif rampalar, katlanabilir ve kolay taşınabilir olmasıyla da büyük rahatlık sağlıyor. Engelli birey kolayca kurulan portatif rampayla, ulaşım noktasında güçlük çekmiyor.
BAŞVURULAR SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Alüminyum malzemeden özel olarak üretilen portatif rampalar, özel bireylerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde hazırlanıyor. Çayırova Belediyesi yetkililerinden yapılan duyuruda, talep eden engelli vatandaşlara portatif rampalardan verileceği belirtilirken, portatif rampa imkanından faydalanmak isteyen vatandaşların Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurması gerekiyor.