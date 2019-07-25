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Çayırova’da hummalı çalışma

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilçe genelindeki mesire alanları, park ve yeşil alanlarda çim biçme, budama, çevre düzenlemesi, temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

Çayırova'da hummalı çalışma

25 Temmuz 2019 Perşembe 10:19

Yapılan incelemeler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda cadde ve sokak çevresindeki alanlarda bulunan sürgün ot biçimine ayrı bir önem veren kurum, aynı zamanda ilçe genelindeki tüm parklar ve mesire alanlarında bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Özellikle yaz aylarında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanların başında gelen mesire alanları ve parkları ayrı bir programa tabi tutan belediye, temizlik anlamında da bu noktaları sürekli takip ediyor.  

Dekoratif aydınlatma çalışması

Park, mesire alanları, kavşak, kaldırım ve orta refüjlerde gerçekleştirilen temizlik, bakım ve çevre düzenlemesinin yanı sıra Fatih Sultan Mehmet Caddesi’ndeki aydınlatma direklerinde dekoratif aydınlatmaların montajıda tamamlandı. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada belediyenin logosunu simgeleyen dekoratif aydınlatmalar ile cadde yeni ve farklı bir görünüme kavuştu.

 

 

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