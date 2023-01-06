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Çayırova’da Ocak ayı kültür-sanat takvimi

Çayırova Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü 2023 yılının Ocak ayı takvimini açıkladı. Kültür Kenti Çayırova’da sanatseverleri yeni yılın ilk ayında dolu dolu bir program bekliyor. Çocuk sineması, söyleşi, ara karne tatil eğlencesi, çocuk tiyatrosu, yetişkin tiyatrosu ve programların yer aldığı takvimde toplam 21 etkinlik bulunuyor.

Çayırova'da Ocak ayı kültür-sanat takvimi

06 Ocak 2023 Cuma 14:03



ÇOCUKLARA KARNE TATİLİ SÜPRİZİ
Ocak ayı kültür sanat takviminde çocuklar kendilerine özel 16 farklı etkinlikle buluşmanın heyecanını yaşayacak. Yeni yılın ilk ayında çocuklar için 11 tiyatro ve 3 çocuk sineması yer alırken, iki gün üst üste ara karne tatil eğlencesi programı yapılacak. Çocuklar, 21 Ocak Cumartesi ve 22 Ocak Pazar tarihlerinde ara karne tatillerini belediyenin düzenlediği eğlence programı ile değerlendirecek.

KÜLTÜR MERKEZLERİ SANATSEVERLERE KAPILARINI AÇACAK
Ocak ayı kültür sanat programlarına Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak. Kültür kenti Çayırova’da sanatseverler ilçenin iki kültür merkezinde 2023 yılına sanat dolu bir başlangıç yapacak.

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