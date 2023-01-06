Çayırova’da Ocak ayı kültür-sanat takvimi





ÇOCUKLARA KARNE TATİLİ SÜPRİZİ

Ocak ayı kültür sanat takviminde çocuklar kendilerine özel 16 farklı etkinlikle buluşmanın heyecanını yaşayacak. Yeni yılın ilk ayında çocuklar için 11 tiyatro ve 3 çocuk sineması yer alırken, iki gün üst üste ara karne tatil eğlencesi programı yapılacak. Çocuklar, 21 Ocak Cumartesi ve 22 Ocak Pazar tarihlerinde ara karne tatillerini belediyenin düzenlediği eğlence programı ile değerlendirecek.



KÜLTÜR MERKEZLERİ SANATSEVERLERE KAPILARINI AÇACAK

Ocak ayı kültür sanat programlarına Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi ve Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak. Kültür kenti Çayırova’da sanatseverler ilçenin iki kültür merkezinde 2023 yılına sanat dolu bir başlangıç yapacak.