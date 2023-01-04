Çayırova’da yılın ilk meclis toplantısı yapıldı





Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin başkanlığında kültür salonunda gerçekleşen yeni yılın ilk meclis toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşüldü. Yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başlayan toplantıda, meclis üyelerine gündem dışı söz veren ve soruları cevaplayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yeni yılla ilgili dilek ve temennilerini ifade etti. 2022 yılında başlayan ve devam eden projelerle ilgili meclise bilgi veren Başkan Çiftçi, Çayırova’ya değer katacak yatırım ve hizmetlerin yeni yılda da hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Gündemde yer alan 10 maddenin karara bağlandığı toplantıda denetim komisyonu üyeliğine Seyhan Dönmez, Bekir Bilgiç, Muhsin Ateş, Ebubekir Gültekin ve Yılmaz Bilmez seçildi. Bir sonraki meclis toplantısının 1 Şubat Çarşamba günü saat 15:00’de yapılması kararlaştırıldı.