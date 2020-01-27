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Çayırova’dan deprem bölgesine yardım kampanyası

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Elazığ ve civar illerde meydana gelen deprem dolayısı ile afet bölgesi için yardım kampanyası başlattı.

Çayırova'dan deprem bölgesine yardım kampanyası

27 Ocak 2020 Pazartesi 11:24

Ülkemizin deprem kuşağında bulunduğunu, deprem acımasız yüzünü zaman zaman gösterdiğini ifade eden Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi,” Elazığ ve civar illerde meydana gelen ve can kaybının yaşandığı deprem hepimizi derinden üzmüştür. Devletimizin ilgili kurumları deprem bölgesine intikal ederek yaraları sarmaya başlamıştır.” dedi

Depremlerde ve sair afetlerde en çok ihtiyaç duyulan malzemelerin battaniye, mont, bot, polar, çorap, iç çamaşırı, kazak, atkı, bere, eldiven, çadır, çatal kaşık gibi mutfak malzemesi, bebek maması ve bebek bezi ve temizlik malzemeleri olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi,  “Belirtilen malzemeler, büyük oranda Belediyemizce  tedarik edilecek olup, kampanyaya iştirak edecek halkımızın da katkılarıyla toplanacak malzemeler deprem bölgesine ulaştırılarak gerek bu depremde zarar gören kişilere gerekse bundan sonraki afetlerde  ihtiyaç durumunda kullanılmak üzere AFAD Yönetimine teslim edilecektir. “şeklinde konuştu.

Yardım malzemelerinin Çayırova Belediyesinin Giymiyorsan Giydir Mağazasında toplandıktan sonra 27 Ocak 2020 Pazartesi günü akşam saatlerinde tırın yola çıkacağını belirten Başkan Çiftçi,” Gün yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Yardım kampanyamıza duyarlı Çayırova halkımızın desteklerini bekliyoruz. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Allah memleketimizi bu tür afetlerden muhafaza eylesin.” İfadelerini kullandı.

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KampanyaYardımDepremçayırova
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