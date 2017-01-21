İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cevat Akşit’e Yoğun İlgi!

Gebze Belediyesinin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Cevat Akşit “Müslümanın Nitelikleri” konulu sohbetiyle Gebzeliler ile bir araya geldi.

Cevat Akşit'e Yoğun İlgi!

21 Ocak 2017 Cumartesi 09:50

Gebze Belediyesi ve Din Görevlileri Derneği İşbirliği ile düzenlenen programa Gebzelilerin katılımı ve ilgisi oldukça yoğun oldu.

Müslüman olmanın en önemli niteliğinin merhametli olmaktan geçtiğine vurgu yapan Cevat Akşit, “Müslüman insan sinirlerine hakim olmalıdır. Merhametli olmalı, başkasının hakkına girmemeli. Bizim milletimizin mayası sağlam. Bunu en net bir şekilde 15 Temmuz’da gördük. Hiç tahmin edemeyeceğimiz insanlar o gece tankların önünde durdu. Bu da bizim milletimizin nasıl vatanına, toprağına ve dinine sahip çıktığını gösterdi” ifadelerini kullandı. Kültür-sanat etkinlikleri 25 Ocak Çarşamba günü “Asil Sultan Abdülhamid Han” isimli tiyatro gösterisi ile devam edecek. 19:00’da başlayacak olan tiyatro gösterisine tüm Gebzeliler davetli. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
GebzeDaricaKocaeliMuallimköyGebze GazetesiBüyükşehirçayırovaPelitliBallıkayalarHaberSiteWebReklamHizmetGazetecilikDilovasıGölcükİzmitKaramürselDerinceKartepe
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Köşker Denetim Yaptı! Başkan Köşker Denetim Yaptı!
İlkçev Gazeteci Altınalan’ı ağırladı! İlkçev Gazeteci Altınalan’ı ağırladı!
Kocaeli'de Oto Hırsızlığı! Kocaeli'de Oto Hırsızlığı!
GESMEK’te 2. Dönem Kayıtları Başlıyor GESMEK’te 2. Dönem Kayıtları Başlıyor
Giresun Dernekleri'inden Vefa Şöleni! Giresun Dernekleri'inden Vefa Şöleni!
O Asfalt Tekrar Onarıldı! O Asfalt Tekrar Onarıldı!
Yukarı Çık

banner190

Başkan Köşker Denetim Yaptı!
Hizmete giren Aile Danışmanlığı Merkezi’nde incelemelerde ve denetimde bulunan Gebze Belediye Başkanı...

Haberi Oku