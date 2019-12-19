Çiftçi, birim müdürleriyle toplantı yaptı

Başkan Yardımcıları Sadettin Arıkboğa, Salih Palaz ve Kenan Tuzcu’nun da hazır bulunduğu toplantıda, birim müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Çiftçi, daha hızlı, etkin ve verimli belediyecilik hizmetleri ve vatandaşların memnuniyeti için durum değerlendirmesine bulundu. Çiftçi, Göreve geldikleri günden bugüne gece gündüz demeden çalıştıklarını, hedeflerinin ve hayallerinin Çayırova’yı daha mutlu, huzurlu ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek olduğunu söyledi. Çayırova’nın tüm dinamikleri ile istişare halinde olduklarını ve hizmetleri halka danışarak yaptıklarını ifade eden Çiftçi, başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve belediyemiz personeli ile bir aile ortamında Çayırova’ya daha fazla hizmet etmek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.