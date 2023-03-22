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DARICA BELEDİYESİ AŞEVİ İLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK DAĞITACAK

Darıca Belediyesi Aşevi dayanışmanın adresi olacak

DARICA BELEDİYESİ AŞEVİ İLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE SICAK YEMEK DAĞITACAK

22 Mart 2023 Çarşamba 15:44

Gönül belediyeciliği uygulamalarıyla örnek projeler geliştiren Darıca Belediyesi, dayanışma ve paylaşma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik Aşevi açtı. Ramazan ayı ile birlikte hizmet vermeye başlayan Darıca Belediyesi Aşevi’nde pişen yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Darıca Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik hayata geçirilen Darıca Belediyesi Aşevi, dayanışma ve paylaşmanın en özel adreslerinden biri olacak. Çalışmaların tamamlandığı aşevi, Ramazan ayı ile birlikte hizmet vermeye başlıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Ramazan öncesi aşevini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. GTO ile işbirliğinde kısa bir süre öne hizmete açılan Darıca Hizmet Kompleksi’nin alt katında kurulan aşevi, bölgede önemli bir ihtiyacı gidermiş olacak.

DAYANIŞMA VE PAYLAŞMAYI ARTTIRACAK

Aşevinin yürekleri ısıtmasını, yüzlerde tebessüm olmasını dileyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Göreve geldiğimiz günden bugüne gündüz gece demeden canla başla hemşerilerimizin hizmetindeyiz. Darıca’mızın her bir köşesinde vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sıcak yemek ihtiyacını karşılayacak günlük 3-4 bin öğün kapasiteli aşevimizi kurduk. İnşallah dayanışma ve paylaşma kültürünü yaygınlaştırmaya, şehrimizde gönüllere dokunmaya devam edeceğiz. Şu anda günlük 3-4 bin öğün kapasiteli ama özellikle deprem gibi olası afet durumlarında kapasitemizi 8-10 bin öğüne çıkaracak şekilde planlama yaptık. Aşevi, Darıca’mıza hayırlı olsun. Ramazan ayı ile birlikte hizmet vermeye başlayacak. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızın mübarek Ramazan-ı şerifini tebrik ediyorum” dedi.

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