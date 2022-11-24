Darıca Belediyesi başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Darıca Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okul müdürlerini ve 24 Kasım Öğretmenler Günü Turnuvası’nda dereceye giren öğretmenleri ağırladı. Darıca Belediyesi Konferans Salonu’nda Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz ile birlikte okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

ÖĞRETMENLERE ÖDÜLLERİ DARICA PROTOKOLÜ VERDİ

Öğretmenler Günü için Darıca Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Turnuvası’nda dereceye giren öğretmenlere ödülleri de Darıca protokolü tarafından takdim edildi. 11 Kasım’da başlayan turnuva, 10 gün boyunca 27 okul ve 307 öğretmenin katılımıyla büyük bir heyecana sahne olurken ayak Tenisi, dart, bilardo, badminton ve Floor Curling gibi branşlarda düzenlenen turnuvada 60 öğretmen dereceye girerek ödül almaya hak kazandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, başarılı öğretmenleri tebrik ederek “Ödül alan öğretmenlerimiz başta olmak üzere turnuvaya katılan bütün öğretmenlerimizi ve eğitim camiamızı tebrik ediyorum. Bu tür organizasyonlarla Darıca Ailesi kimliğini pekiştirmek ve kurumlar arası kaynaşmayı da arttırmayı amaçlıyoruz. Darıca Belediyesi olarak herkesin belediyesi olarak bütün kurumlarla her zaman işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

ÖĞRETMENLERE MÜJDE VERDİ

Eğitim camiasının öğretmenler gününü kutlayan ve bir de müjde veren Başkan Muzaffer Bıyık, “Ülkemizi geleceğe taşıyacak nesilleri yetiştiren, hepimizin üzerinde büyük emekleri olan, ilçemizin dört bir yanında fedakârca canla başla çalışan siz değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler günü kutlu olsun. Eğitimin her zaman en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Yeni yılda öğretmenlerimize bir de müjdemiz olacak. Artık öğretmenlerimiz kendilerine özel dağıtacağımız Darıca kart ile sosyal tesislerimizden indirimli faydalanabilecekler. Öğretmenlerimiz için ne yapsak azdır, hakkınızı ödeyemeyiz” diye konuştu. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da yaptığı selamlama konuşmasında Darıca’da kurumlar arasında güzel bir diyalog olduğunu belirterek hep birlikte uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi ve bütün eğitim camiasının öğretmenler gününü tebrik etti.