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Darıca Belediyesi Vatandaşlara Soruyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla katılımcı belediyecilik anlayışı kapsamında 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan oluşturulması için vatandaşa yönelik anket çalışması başlatıldı.

Darıca Belediyesi Vatandaşlara Soruyor

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:36

Darıca Belediyesi, 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlanması konusunda vatandaşa yönelik anket başlattı. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla hazırlanan ankette Darıcalılara beklentileri ve talepleri soruluyor. www.darica.bel.tr internet sitesi üzerinden “2020-2024 vatandaş beklenti anketi” linkine tıklayarak ulaşılan ankette Darıcalılara görüş ve önerileri soruluyor. Anketle ayrıca vatandaşlara yönelik belediye hizmetlerinden memnuniyet değerlendirmesi de yöneltiliyor. Anket aracılığıyla Darıcalılar ilçelerinde uygulanmasını istedikleri projeleri dile getirme imkanı buluyor.

BIYIK: “VATANDAŞIMIZIN GÖRÜŞLERİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade ederek vatandaşların görüş ve önerilerini önemsediklerini belirtti. Başkan Bıyık, “Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve daha verimli hizmet verebilmek için 2020-2024 yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışması için anket çalışması başlattık. Şeffaf belediyecilik ve katılımcı belediyecilik anlayışı kapsamında vatandaşlarımızla birlikte Darıca’yı geleceğe taşımak istiyoruz. Milletimize daha iyi hizmet yolunda anket sonuçları bizlere yol gösterecektir” diye konuştu.

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