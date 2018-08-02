Darıca Şölen Siirtliler İle Devam Etti

Dernek yönetimi protokolü program öncesinde Siirt ilinin yöresel lezzetleriyle ağırlarken, gecenin açılış konuşmasını yapan Darıca Siirtliler Dernek Başkanı Paşa Kaya, programlarında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, “bu güzel gecede sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece memnunum. Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında Siirt’i en iyi şekilde temsil etmek için hazırlandık. Gecemizin hazırlanmasında emeği geçen bütün hemşerilerime ve bizlere bu güzel ortamda memleketimizi tanıtma fırsatı veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.

KÖKLÜ TARİHİMİZİN GÜZEL ŞEHRİ SİİRT

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında “ülkemizin bütün güzelliklerini görme fırsatı yakaladığımız bu güzel programlarda sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyum. Uygarlıklar beşiği, Anadolu’nun ilk durağı, tarihi bereketli toprakları, zengin kültürü, eşi bulunmaz manevi atmosferi ile misafir ettiği medeniyetlerden esinti taşıyan, üç dilin senfonik kardeşliğin şekillendiği küçük ama medeniyetler şehri Siirt. Siirtli hemşerilerim tekrar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şöyle Siirt’e doğru gidelim, Dicle havzasından, Botan çayı ile Reşan Çayı arasında yedi tepenin yamaçları arasında kurulu olan şehir Siirt. Yeni yılın güneşi hocamın başına düşmedikçe neyleyim o güneşi diyen İbrahim Hakkı Hazretleri ile, Aşık Yunus ve Veysel Karani’yi barındıran Siirt. Bu akşam Türkiye’nin inanç merkezi, köklü tarihimizin başkenti Siirt’teyiz. Ulu Camisiyle, battaniyesi ve Jilkan Kilimi ile Billoris Kaplıcaları, Saat Kulesi, Derzin Kalesi, Baton Çayı ve yeşil altın diye tabir edilen fıstığı ve büryan kebabı, yoğurtlu ve sarmısaklı köftesi, Siirt Dolması namı diğer Arap Dolması, un helvası ve haşılı ile lezzet durağı Siirt’teyiz bu akşam. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin diyoruz ve en kötü günümüz böyle olsun diyoruz, bütün Siirtli hemşerilerimi, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.” dedi. Kouşmaların ardından programa katılan protokol üyelerine Siirtliler Derneği tarafından plaket takdimi yapıldı.

Programda sahne alan Siirt Yöresi Folklör gösterileri izleyiciler tarafından beğeniyle izlenirken, , gece yöresel sanatçıların söylediği birbirinden güzel türkülerle devam etti.





