banner366
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca Şölen Siirtliler İle Devam Etti

Darıca Belediyesi 10. Şehirler ve Kültürler Kaynaşması Siirtliler Dernek gecesi ile devam ederken, Siirtliler yöresel yemekleri, folklör gösterileri ve müzikleriyle renkli bir programa imza attı.

Darıca Şölen Siirtliler İle Devam Etti

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:19

banner346
Dernek yönetimi protokolü program öncesinde Siirt ilinin yöresel lezzetleriyle ağırlarken, gecenin açılış konuşmasını yapan Darıca Siirtliler Dernek Başkanı Paşa Kaya, programlarında kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek, “bu güzel gecede sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece memnunum. Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasında Siirt’i en iyi şekilde temsil etmek için hazırlandık. Gecemizin hazırlanmasında emeği geçen bütün hemşerilerime ve bizlere bu güzel ortamda memleketimizi tanıtma fırsatı veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.

KÖKLÜ TARİHİMİZİN GÜZEL ŞEHRİ SİİRT

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak ise konuşmasında “ülkemizin bütün güzelliklerini görme fırsatı yakaladığımız bu güzel programlarda sizlerle birlikte olmaktan dolayı son derece mutluyum. Uygarlıklar beşiği, Anadolu’nun ilk durağı, tarihi bereketli toprakları, zengin kültürü, eşi  bulunmaz manevi atmosferi ile misafir ettiği medeniyetlerden esinti taşıyan, üç dilin senfonik kardeşliğin şekillendiği küçük ama medeniyetler şehri Siirt. Siirtli hemşerilerim tekrar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Şöyle Siirt’e doğru gidelim, Dicle havzasından, Botan çayı ile Reşan Çayı arasında yedi tepenin yamaçları arasında kurulu olan şehir Siirt. Yeni yılın güneşi hocamın başına düşmedikçe neyleyim o güneşi diyen İbrahim Hakkı Hazretleri ile, Aşık Yunus ve Veysel Karani’yi barındıran Siirt. Bu akşam  Türkiye’nin inanç merkezi, köklü tarihimizin başkenti Siirt’teyiz. Ulu Camisiyle, battaniyesi ve Jilkan Kilimi ile Billoris Kaplıcaları, Saat Kulesi, Derzin Kalesi, Baton Çayı ve yeşil altın diye tabir edilen  fıstığı ve büryan kebabı, yoğurtlu ve sarmısaklı köftesi, Siirt Dolması namı diğer Arap Dolması, un helvası ve haşılı ile  lezzet durağı Siirt’teyiz bu akşam. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin diyoruz ve en kötü günümüz böyle olsun diyoruz, bütün Siirtli hemşerilerimi, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum, hepinizi Allah’a emanet ediyorum.” dedi. Kouşmaların ardından programa katılan protokol üyelerine Siirtliler Derneği tarafından plaket takdimi yapıldı.

Programda sahne alan Siirt Yöresi Folklör gösterileri izleyiciler tarafından beğeniyle izlenirken, , gece yöresel sanatçıların söylediği birbirinden güzel türkülerle devam etti.


 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gebze GazetesiGebzeSiirtlilerşölenDarica
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova Belediyesi’nin Ağustos Ayı Meclisi Gerçekleşti Çayırova Belediyesi’nin Ağustos Ayı Meclisi...
Öğrenciler İstanbul’u Denizden Keşfetti Öğrenciler İstanbul’u Denizden Keşfetti
Darıca Botanik Parkla Daha Güzel Olacak Darıca Botanik Parkla Daha Güzel Olacak
Çayırova’da Coşkulu Sünnet Çayırova’da Coşkulu Sünnet
Darıca Batmanlıları Ağırladı Darıca Batmanlıları Ağırladı
Darıca'da Bolulular Bülent Serttaş'la Coştu Darıca'da Bolulular Bülent Serttaş'la Coştu
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner339

banner376

banner374

banner377

banner149

banner378

Çayırova Belediyesi’nin Ağustos Ayı Meclisi...
Çayırova Belediyesi, Ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Çayırova Belediye Başkanı Şevki...

Haberi Oku