Darıca Zabıtadan Kaçakçılara Suçüstü

DOĞAYA SALINDI
Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası BERN Sözleşmesince koruma altında olduğu bildirilen saka kuşları, Zabıta Müdürlüğü’nde koruma altına alındıktan sonra Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk ve Orman ve Şu İşleri Bakanlığı Kocaeli 1. Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya salındı. Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk, ihbarı yapan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederken, Zabıta Müdürlüğü Ekipleri olayla ilgili araştırmanın devam ettiğini ifade ettiler.