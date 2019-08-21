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Darıca Zabıtadan Kaçakçılara Suçüstü

Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kaçak avlanan 4 adet saka kuşunu, doğaya saldı.

Darıca Zabıtadan Kaçakçılara Suçüstü

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:20

Kaçak avcılık yapıldığı yönünde gelen bir ihbarı değerlendiren Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yaptığı operasyonda kaçak avlandığı tespit edilen 4 adet saka kuşu ile birlikte av malzemelerine el konuldu. Zabıta ekiplerinin bölgede yaptığı araştırmada ise kaçak avcılık yapan kişilere ulaşılamadı.

DOĞAYA SALINDI

Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası BERN Sözleşmesince koruma altında olduğu bildirilen saka kuşları, Zabıta Müdürlüğü’nde koruma altına alındıktan sonra Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk ve Orman ve Şu İşleri Bakanlığı Kocaeli 1. Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından doğaya salındı. Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk, ihbarı yapan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederken, Zabıta Müdürlüğü Ekipleri olayla ilgili araştırmanın devam ettiğini ifade ettiler.

 

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