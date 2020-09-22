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Darıca’da Ayak Tenisi Turnuvası Düzenleniyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında örnek çalışmalara imza atan Darıca Belediyesi, özellikle gençlerin sosyal mesafeli spor yapmalarına katkı sağlamak amacıyla ödüllü Ayak Tenisi Turnuvası düzenliyor.

Darıca'da Ayak Tenisi Turnuvası Düzenleniyor

22 Eylül 2020 Salı 16:38

Darıca Belediyesi’nden sosyal mesafeli spor

Darıca Belediyesi, örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı farklı çalışmalarla herkesin beğenisini kazanan Darıca Belediyesi, örnek bir projeye daha imza atıyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla özellikle gençlerin sosyal mesafeli spor yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla Ayak Tenisi Turnuvası düzenleniyor. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Ayak Tenisi Turnuvası, 28 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

BAŞKAN BIYIK’TAN DAVET VAR

20 takımla sınırlı olarak düzenlenecek Ayak Tenisi Turnuvası’na başvurular 21-25 Eylül tarihleri arasında Darıca Belediyesi Erkekler Yüzme Havuzu’ndan yapılabilecek. 25 Eylül Cuma günü kura çekiminin gerçekleşeceği turnuvanın 28 Eylül Pazartesi günü başlayacağı belirtildi. Darıca Belediyesi Çamlık Parkı Halı Saha’da yapılacak maçlar hafta içi saat 18.00-21.00 arasında oynanacak. Takımların 3 asil 2 yedek oyuncu ile katılacağı turnuvaya başvurmak isteyenlerin 0262 745 60 32 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecekleri belirtildi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sosyal mesafe kuralına uygun olarak düzenlenecek olan turnuvaya ayak tenisine ilgi duyan herkesi davet etti.

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