Darıca’da eğitim çalışmaları!

Açıldığı günden beri öğrencilerin eğitimine katkı sağlayan Darıca Belediyesi Bilgi evleri, her yıl düzenli olarak yaptığı veli toplantıları ile aileleri bilgilendirmeye devam ediyor.

Yetkililer 21 Aralık 2016 tarihinde başlayan veli toplantılarının 13 Ocak 2017 de tamamlandığını ve yaklaşık 900 velinin bilgi evlerinde öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirildiğini belirttiler.

AİLE BÜTÇELERİNE KATKI SAĞLIYORUZ

Ücretsiz konu anlatımlı etüt destek dersleri haricinde öğrencilere yayın ve doküman bakımından da destek verildiğini belirten yetkililer Dershanelerin dönüşüm sürecinde olduğu şu yıllarda ücretsiz olarak verilen hizmet ile ailelerin bütçesine de destek sağlanmış olduğunu ifade ettiler.Darıca Belediyesi bilgi evlerinde öğrencilere yönelik bireysel ve grup olarak rehberlik çalışmaları ile annelere yönelik ‘’ANNE OKULU’’ kapsamında rehberlik çalışmalarının devam ettiğini söylediler. Veli toplantısının bir diğer önemli gündem konusu da bilgi evleri kütüphanelerinin öğrenciler ve aileler tarafından aktif kullanımı olduğu belirtildi. Öğrenciler bilgi evlerine müracaat ederek kütüphaneden seçmiş oldukları kitapları 15 gün süresince evlerinde okuyabildikleri ailelere tekrar hatırlatıldı.