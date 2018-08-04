Darıca'da Gasp ve Darp İddiası

Darıca'da bir kişiyi darbederek cep telefonunu çaldığı öne sürülen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Tuzla Caddesi'nde yürüyen S.K, yanına yaklaşan bir kişi tarafından darbedilerek, cep telefonu gasbedildi.

S.K'nın durumu bildirmesi üzerine, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, gasp ve darp olayını gerçekleştirdiği iddiasıyla Y.İ.K'yi (20) gözaltına aldı.

Yaralama suçundan 11 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.