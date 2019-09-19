Darıca’da Gaziler Günü kutlandı

Darıca’da 19 Eylül Gaziler Günü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada bu toprakların bizlere şehit ve gazilerin emaneti olduğunu ifade ederek bu emanete sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM tarafından Gazilik unvanı verilmesinin 98. Yıldönümü ve Gaziler Günü, Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Gaziler Günü programına Darıca Kaymakamlığı ‘na vekalet eden Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Darıca Şube Başkanı Gazi Hüseyin Çoban ile birlikte gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen kutlamalarda Darıca Kaymakamlığı‘na vekalet eden Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Atatürk Anıtına çelenk bıraktılar. Saygı Duruşu ve İstiklal marşımızın ardından, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Darıca Şube Başkanı Gazi Hüseyin Çoban, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaptı.

BIYIK: “BU TOPRAKLAR ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN EMANETİDİR”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Gaziler Gününü kutladı ve şu ifadelere yer verdi: “Bugün vatanın bağımsızlığını ve bölünmez bütünlüğünü borçlu olduğumuz gazilerimizin günü. Bu kutsal vatan toprakları bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bizler de onların bu kutsal emanetlerini gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz. Kahraman Türk milleti dün olduğu gibi bugün de 'ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' diyerek istiklalini ve istikbalini canı pahasına korumaya devam etmektedir. Kahramanlıkları ve fedakarlıklarıyla örnek olan şehit ve gazilerimizi asla unutmayacak, onların emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacağız.”