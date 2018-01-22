banner328
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Darıca'da havuzlara yoğun ilgi

Darıca Belediyesi tarafından bay ve bayanlar için iki ayrı noktada ücretsiz olarak hizmete açılan havuzlara vatandaşların ilgisi yoğun olurken, isteyenlere uzman eğitmenler eşliğinde yüzme kursları da veriliyor.

Darıca'da havuzlara yoğun ilgi

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:00

Darıca Belediyesi tarafından bay ve bayanlar için iki ayrı noktada ücretsiz olarak hizmete açılan havuzlara vatandaşların ilgisi yoğun olurken, isteyenlere uzman eğitmenler eşliğinde yüzme kursları da veriliyor.

Şehit Hasan Kaya İmam Hatip Lisesi ve Deniz Yıldızları Lisesi’nde bulunan havuzlar her yönden standartlara uygun hizmete açılırken, haftada ortalama 1500 kişi havuzlardan istifade ediyor.

Darıca Belediyesi tarafından görevlendirilen 6 eğitmen, 2 cankurtaran, teknik bakım elemanları ve temizlik personellerinin görev yaptığı havuzlarda aydınlatma ve ses sistemleri ile birlikte suya ve ateşe dayanıklı elektrik kabloları, havuz suyunu sürekli temiz ve hijyen tutmak için su döngüsünü devamlı sağlayan sistem, gece görüşlü kameralarla güvenlik sistemi ve yangın sistemleri standartlara uygun şekilde dizayn edildi. Soyunma odaları ve otoparklar oluşturulan tesislerden vatandaşlar pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü istifade edebiliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN AYRI SEANSLAR

Havuzlarda çocuklar için ayrı seanslar düzenleniyor. Yetişkinler için düzenlenen seanslardan farklı olarak 6-12 ve 12/18 yaş grupları için ayrı seanslar düzenleyen Darıca Belediyesi yetenekli gençleri tespit ederek ilerde Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü bünyesinde kurulması planlanan yüzme branşında lisanslı sporcu olarak yetiştirmeyi planlıyor. Yüzme havuzlarından istifade etmek isteyen vatandaşlar iki adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi ve idrar tahlilleri ile birlikte kayıtların yaptırabiliyorlar.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Gebze Macera ve Aksiyon Parkı Gebze Macera ve Aksiyon...
Karaosmanoğlu dernek ve esnaf ziyereti Karaosmanoğlu dernek...
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'daki projeler masaya yatırıldı Darıca'daki projeler masaya yatırıldı
Gençlik Buluşması Gençlik Buluşması
Bilgievleri Finalde Kıyasıya Yarıştı Bilgievleri Finalde Kıyasıya Yarıştı
Mavi masadan önemli hizmet Mavi masadan önemli hizmet
Başkan’dan Darıca’ya müjde Başkan’dan Darıca’ya müjde
Otomobilin motoru yandı Otomobilin motoru yandı
Yukarı Çık

banner339

Darıca'daki projeler masaya yatırıldı
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık Başkanlığındaki Yerel Yönetimler/Darıca Koordinasyon Toplantısı İzmit...

Haberi Oku