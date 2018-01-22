Darıca'da havuzlara yoğun ilgi

Darıca Belediyesi tarafından bay ve bayanlar için iki ayrı noktada ücretsiz olarak hizmete açılan havuzlara vatandaşların ilgisi yoğun olurken, isteyenlere uzman eğitmenler eşliğinde yüzme kursları da veriliyor.

Darıca Belediyesi tarafından bay ve bayanlar için iki ayrı noktada ücretsiz olarak hizmete açılan havuzlara vatandaşların ilgisi yoğun olurken, isteyenlere uzman eğitmenler eşliğinde yüzme kursları da veriliyor.

Şehit Hasan Kaya İmam Hatip Lisesi ve Deniz Yıldızları Lisesi’nde bulunan havuzlar her yönden standartlara uygun hizmete açılırken, haftada ortalama 1500 kişi havuzlardan istifade ediyor.

Darıca Belediyesi tarafından görevlendirilen 6 eğitmen, 2 cankurtaran, teknik bakım elemanları ve temizlik personellerinin görev yaptığı havuzlarda aydınlatma ve ses sistemleri ile birlikte suya ve ateşe dayanıklı elektrik kabloları, havuz suyunu sürekli temiz ve hijyen tutmak için su döngüsünü devamlı sağlayan sistem, gece görüşlü kameralarla güvenlik sistemi ve yangın sistemleri standartlara uygun şekilde dizayn edildi. Soyunma odaları ve otoparklar oluşturulan tesislerden vatandaşlar pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü istifade edebiliyor.

ÇOCUKLAR İÇİN AYRI SEANSLAR

Havuzlarda çocuklar için ayrı seanslar düzenleniyor. Yetişkinler için düzenlenen seanslardan farklı olarak 6-12 ve 12/18 yaş grupları için ayrı seanslar düzenleyen Darıca Belediyesi yetenekli gençleri tespit ederek ilerde Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü bünyesinde kurulması planlanan yüzme branşında lisanslı sporcu olarak yetiştirmeyi planlıyor. Yüzme havuzlarından istifade etmek isteyen vatandaşlar iki adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi ve idrar tahlilleri ile birlikte kayıtların yaptırabiliyorlar.