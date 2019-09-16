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Darıca’da kış öncesi hummalı çalışma

Darıca Belediyesi, ilçe genelinde bozulan ve tahrip olan yollarda hummalı bir çalışma başlattı. Kış öncesi bozuk yolları onaran Darıca Belediyesi, çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürüyor.

Darıca'da kış öncesi hummalı çalışma

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:15

Kent genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdüren Darıca Belediyesi, bu kapsamda tahrip olan yolların onarılması için çalışma başlattı. Darıca’nın bütün mahallelerini kapsayan çalışmalar kış öncesi hızlandırılırken asfalt yama ve bordür döşeme işlemleri de ihtiyaç olan noktalarda devam ediyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla daha önce bozuk yollar için asfalt yama ekibi kurulurken oluşturulan ekip tarafından Darıca’nın bütün mahallelerinde ara sokaklar ve ana caddelerde hummalı bir çalışma başlatılmıştı. Kış öncesi vatandaşların rahat etmesi ve konforlu ulaşım sağlaması için çalışma başlatan ekipler, kış aylarına kadar belirlenen program dahilinde Darıca’nın bütün sokaklarını kış şartlarına hazır hale getirmeyi planlıyor.

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