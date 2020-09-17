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Darıca’da okullar dezenfekte ediliyor

Darıca Belediyesi, 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitimler öncesi ilçe genelindeki bütün okullarda dezenfekte çalışması başlattı.

Darıca'da okullar dezenfekte ediliyor

17 Eylül 2020 Perşembe 14:00

Darıca Belediyesi bir yandan pandemiyle mücadele çalışmalarına devam ederken bir yandan da 21 Eylül’de başlayacak olan yüz yüze eğitimler öncesi ilçe genelinde okulların daha hijyenik ve güvenli olması amacıyla dezenfekte çalışmaları başladı.  Okul bahçeleri, sınıflar, koridorlar ve lavabolar Darıca Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

BIYIK: “EĞİTİME DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Geleceğimizin teminatı olan çocukların daha hijyenik ve güvenli bir ortamda ders başı yapabilmesi adına çalışmaları aralıksız sürdüreceklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eğitime her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Muzaffer Bıyık, “Uzun bir aradan sonra yavrularımızın yeniden okula dönmelerinden dolayı mutluluk yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı ve huzuru her şeyden önce gelir. Bu nedenle bütün okullarımızda temizlik ve dezenfekte çalışması yapıyoruz. Ailelerimizin gönlü ferah olsun. Darıca Belediyesi olarak eğitime her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Belli periyotlarla Milli Eğitim Müdürlüğümüzle koordineli olarak okullarımızda dezenfekte çalışmalarını sürdüreceğiz. Yeni eğitim öğretim döneminin şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz. Koronavirüs salgınından el birliği ile kurallara uyarak kurtulacağız. Vatandaşlarımızdan da maske temizlik ve mesafe kuralına uymalarını istiyoruz” diye konuştu.

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