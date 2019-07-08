Darıca’da Parklar Yenileniyor

Sahiller Tıklım Tıklım
Darıca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Darıca sahillerinin bölgenin dört bir yanından gelen vatandaşlarla dolup taştığına vurgu yaparken, “sahil bölgelerimizi kullanan vatandaşlarımızın özellikle temizlik noktasında yetkililerimize yardımcı olmalarını istiyoruz, kullandıkları alanları temiz bırakmaları ve yeşil alanlarda mangal ve semaver yakmamaları gibi konularda hassas davranmalarını rica ediyoruz.” diyerek vatandaşlardan destek istediler.