Darıca’da Parklar Yenileniyor

Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanında bulunan çocuk parkları, semt sahaları ve piknik alanlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Şehrin en önemli yaşam alanlarından olan parklar, çok amaçlı semt sahaları ve yeşil alanlar yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların en çok rağbet ettiği yerler olurken, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de mesailerinin önemli bir bölümünü bu alanlara harcayarak vatandaşların bu alanları rahatlıkla kullanabilmesine olanak sağlıyor.

Sahiller Tıklım Tıklım

Darıca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Darıca sahillerinin bölgenin dört bir yanından gelen vatandaşlarla dolup taştığına vurgu yaparken, “sahil bölgelerimizi kullanan vatandaşlarımızın özellikle temizlik noktasında yetkililerimize yardımcı olmalarını istiyoruz, kullandıkları alanları temiz bırakmaları ve yeşil alanlarda mangal ve semaver yakmamaları gibi konularda hassas davranmalarını rica ediyoruz.” diyerek vatandaşlardan destek istediler.





