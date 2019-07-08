banner426
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Darıca’da Parklar Yenileniyor

Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri şehrin dört bir yanında bulunan çocuk parkları, semt sahaları ve piknik alanlarında bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Darıca'da Parklar Yenileniyor

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:53

Şehrin en önemli yaşam alanlarından olan parklar, çok amaçlı semt sahaları ve yeşil alanlar yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların en çok rağbet ettiği yerler olurken, Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de mesailerinin önemli bir bölümünü bu alanlara harcayarak vatandaşların bu alanları rahatlıkla kullanabilmesine olanak sağlıyor.

Sahiller Tıklım Tıklım

Darıca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Darıca  sahillerinin bölgenin dört bir yanından gelen vatandaşlarla dolup taştığına vurgu yaparken, “sahil bölgelerimizi kullanan vatandaşlarımızın özellikle temizlik noktasında yetkililerimize yardımcı olmalarını istiyoruz, kullandıkları alanları temiz bırakmaları ve yeşil alanlarda mangal ve semaver yakmamaları gibi konularda hassas davranmalarını rica ediyoruz.”  diyerek vatandaşlardan destek istediler.


 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası’nda yangın Dilovası’nda yangın
Sahil parkı Darıca’nın cazibe merkezi olacak Sahil parkı Darıca’nın cazibe merkezi olacak
Başkan Bıyık esnafın yanında Başkan Bıyık esnafın yanında
Tarihi eser koruma altına alındı Tarihi eser koruma altına alındı
Darıca'da trafik kazası Darıca'da trafik kazası
Mavi masa 7 bin 200 kişiyi işe yönlendirdi Mavi masa 7 bin 200 kişiyi işe yönlendirdi
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Dilovası’nda yangın
Dilovası'nda bulunan bir fabrikanın bahçesindeki tehlikeli atıkların tutuşması nedeniyle çıkan yangın...

Haberi Oku