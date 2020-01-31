Darıca’da sosyal tesisler yenileniyor

Darıca Belediyesi ilçe genelinde bulunan sosyal tesislerde başlattığı yenileme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla başlatılan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

DUDAYEV KAFE CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Darıca sahilinde 1990’lı yıllarda yapılan sosyal tesiste de yenileme çalışması başlatan Darıca Belediyesi, Dudayev Kafe’yi daha modern ve Darıca’ya yakışan bir mekan haline getirecek. Bayramoğlu Balyanoz Koyu’nda hizmete açılan ve Darıcalıların büyük beğenisini kazanan Balyanoz Kafe, konseptine benzer şekilde tasarlanan Dudayev Kafe’de çalışmaların kısa sürede bitirilmesi planlanıyor. Darıca sahilinde yeni bir cazibe merkezi olması beklenen Dudayev Cafe, ürün çeşitliliği ve uygun fiyat politikasıyla da Darıcalıların hizmetine girecek.

VERDİĞİMİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRİYORUZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da sosyal tesisleri Darıca’ya yakışan modern mekanlar haline getirmek istediklerini ifade ederek “Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz çalışmaları bir bir yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal tesislerimizin adından da anlaşılacağı gibi sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet etmesi konusunda vatandaşlarımıza verdiğimiz bir söz vardı. Tesislerimizdeki fiyatları indirdik ve vatandaşlarımıza yeni fiyatlarla hizmet vermeye başladık. Balyanoz Cafe, Darıcalılardan ve özellikle de gençlerimizden büyük ilgi gördü. Dudayev Kafe’de de benzer bir konsepti halkımızın hizmetine sunacağız.

DARICA’YA YAKIŞAN MEKANLAR PLANLIYORUZ

Aynı şekilde sahilde bulunan Teras Kafe’de de yenileme çalışmalarımız sürüyor. Teras Kafe ve Restoran’ı vatandaşlarımızın nezih bir ortamda balık yiyebileceği bir mekan haline getireceğiz. Vatandaşlarımız Darıca’da balık restoranı olmasını talep ediyordu. Biz de vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda Darıca’nın ihtiyacı olan balık restoranını hizmete açacağız. Teras Kafe’nin üst katını da büyük bir toplantı salonu şeklinde tasarlayacağız. Artık sosyal tesislerimizin hem hizmet hem de fiyat politikasıyla Darıca’ya yakışan modern mekanlar olmasın planlıyoruz. Bu doğrultuda da sosyal tesislerimizdeki yenileme çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.





