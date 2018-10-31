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Darıca'da trafo çalışması

SEDAŞ’ın Darıca’da trafo dağıtım merkezleriyle ilgili planlı ve kapsamlı çalışması, Belediye ile işbirliği içinde gerçekleştirildi.

Darıca'da trafo çalışması

31 Ekim 2018 Çarşamba 09:48

Belediye’nin pazaryeri zemin düzenleme çalışmasında SEDAŞ ekipleri trafolarda gerekli yer değişikliğini vinçler ve ekiplerin yoğun çalışması ile uyguladılar.   Dağıtım trafolarına ait çalışma ile hizmet kalitesinin artırılması için yapılan planlı altyapı faaliyeti  sırasında, Cami Mahallesi ile Bağlarbaşı Mahallesi, Askeri Lojmanlar Küme Evler ile Hamamkuyu Caddesi, Tuzla Caddesi,  Yalı Mahallesi, Hükümet Caddesi, Kavala Caddesi, Cumhuriyet ve  Kaplan Caddesi, Hamamkuyu Caddesi, İstasyon Caddesi ve civarındaki sokaklarda, iş güvenliği ve çevre güvenliği açısından bölgedeki vatandaşlara 48 saat öncesi planlı enerji kesintisi bilgisi verildi.

KESİNTİNİN SMS İLE BİLGİSİ VERİLİYOR

Darıca da pazaryeri mevkiinde saat 08:30 ile 17:30 arasında güvenlik açısından zorunluluk nedeniyle kesinti uygulanırken SMS mesaj uygulaması yapıldı. SEDAŞ Müşteri hizmetlerine veya Çağrı Merkezine iletişim bilgisini güncelleyerek paylaşan ve kayda alınmasını sağlayan vatandaşlara kesintiden etkilenmemeleri ve önlem almaları açısından elektrik kesintisi  ile ilgili bilgi sahibi olmaları için SMS mesajları gönderilmesi sağlanıyor.   

 

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