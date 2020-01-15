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Darıca'da tüp bebek semineri

Darıca Belediyesi, Özel Yüzyıl Hastanesi/Pendik işbirliği ile tüp bebek tedavisinde güncel yaklaşımlar konulu seminer düzenliyor. Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek seminere katılan bir çifte ise çekilişle ücretsiz tüp bebek tedavisi verilecek.

Darıca'da tüp bebek semineri

15 Ocak 2020 Çarşamba 15:54

Darıca Belediyesi, Özel Yüzyıl Hastanesi/Pendik işbirliği ile tüp bebek tedavisinde güncel yaklaşımlar konulu seminer düzenliyor. Op. Dr. Tufan Babayiğit tarafından verilecek seminerde tüp bebek tedavisi ve yeni gelişmeler ele alınacak. Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde 16 Ocak Perşembe günü saat 19.00’da gerçekleşecek seminere katılımın yoğun olması bekleniyor. Katılımın ücretsiz olacağı seminerde ayrıca çekilişle bir kişi ücretsiz tüp bebek tedavisi kazanma hakkını elde edecek. Darıca Belediyesi yetkilileri de vatandaşları tüp bebek seminerine davet etti.


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DaricaTüp BebekSeminer
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