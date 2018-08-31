Darıca'da uyku laboratuvarı açıldı

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, uyku sorunu olan, özellikle uykuda nefes kesilmesi (uyku apnesi) şikayeti olan hastalar için kurulan uyku laboratuvarının hizmet vermeye başladığı bildirildi.

İki yataklı laboratuvarda, horlama, uykuda nefes durumları ve uykusuzluğa neden oluşturabilecek sebeplerin araştırıldığı belirtilen açıklamada, "Uykuda horlama, nefes kesilmesi, nefes darlığı ve boğulma hissiyle uyanan, uyku esnasında diş gıcırdatma gibi şikayetleri olan hastalar uyku laboratuvarında incelenecek. Ev ortamı hassasiyetinde oluşturulan özel odalarda, hasta uyurken gece boyu kayıt işlemleri gerçekleştiriliyor, daha sonra uzman ilgili hekim tarafından hastanın sonuçları değerlendiriliyor." ifadelerine yer verildi.

Ünitenin açılmasıyla bu konuda önemli bir eksikliğin giderildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uyku bozukluğu, yaşam kalitesinin bozulması ile depresyon, dikkat bozukluğu, obezite, kronik ağrı, kalp rahatsızlıkları, inme, hipertansiyon gibi birçok sağlık problemine zemin hazırlamaktadır. İlgili bölüme uygun görüldüğü takdirde kayıt yaptırabilmek için Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Derya Konar'dan randevu alınıyor."