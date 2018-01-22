Darıca'daki projeler masaya yatırıldı

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Zeki Aygün, Sami Çakır, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Ak Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Ak Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Ömer Polat katıldılar.

DARICA’YA ÖNEMLİ PROJELER

2014 Seçim Beyannamesinde yer alan projelerin durumlarının görüşüldüğü toplantıda Darıca’da devam eden ve yeni başlayacak olan yatırımlar da görüşüldü. Toplantıda 2019’da yapılacak olan yerel seçimler öncesinde İSU’nun son aşamaya gelen ve 35 Milyon TL yatırım bedelli Eskihisar ile Darıca’nın alt kısımlarındaki yerleşim alanlarının atık sularını Gebze İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisine bağlamak için inşaatını sürdürdüğü sahil kolektör hattı ve tünel inşaatı projesinin kısa sürede içinde tamamlanacağı müjdesi verildi. Toplantıda ayrıca yaklaşık 900 dönümlük askeri alanda çalışmaların devam ettiği ve yaz aylarına doğru alanın belli kısımlarını halka açılacağı müjdesi verildi. Toplantının bir başka önemli konusu olan Gebze -Darıca arasında yapılacak olan 15.6 kilometrelik metro hattı için 01 Şubat 2018’de ihaleye çıkılacağı ve İhalenin sonuçlanmasının ardından yer teslimi ile birlikte metro hatta çalışmasının bin 5 yıl içinde tamamlanarak hizmete girmesi için çalışmaların başlayacağı ifade edildi.

Başkan Karabacak toplantı öncesi ‪Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ile Koordinasyon toplantısına katılan protokol üyelerine Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet kitapları arasında 5 numara ile kayıtlı bulunan, Osmanlı hattatı Ahmed Karahisari’nin Mushaf-ı Şerifi'nin Yasin Suresi tıpkı basımını hediye etti.