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Darıca’nın dev spor salonunda tribün imalatı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca’da inşa ettiği spor salonunun tribün katı döşeme işleri başladı.

Darıca'nın dev spor salonunda tribün imalatı başladı

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:11

Darıca’da dev bir spor salonu inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına hızla devam ediyor. Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımına başlanan spor salonu, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Temel içi dolgu tamamlanan yapının sıkıştırma işlemi bina dışı dolgu ve sıkıştırmalar devam ediyor. İnşaat çalışmaları devam eden yapının zemin kat döşeme kalıbı için iskele kurulurken zemin kat döşeme kalıbı demirleri de bağlandı. Tribün katı döşeme kalıp imalatlarına da başlanan yapının, betonarme perde imalatları çok kısa bir zaman içinde tamamlanacak.

 

BASKETBOL VE VOLEYBOL SAHASI

Büyükşehir Belediyesi okullara spor salonu kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin daha sağlıklı ortamlarda spor eğitimi almaları için yapılan spor salonları çeşitli sporların icra edilebileceği şekilde yapılıyor. Bugüne kadar pek çok okulun yanında inşa edilen okul tipi spor salonlarının yanında ilçelere dev spor salonları da kazandıran Büyükşehir, bunlardan birini de Darıca’da 1800 kişilik seyirci tribünü olacak şekilde yapıyor. Bodrum, zemin ve tribün kat şeklinde inşa edilecek olan yapı, pek çok sporun yapılmasına imkân verecek.

 

BİN 800 KİŞİLİK TRİBÜN

Yapının bodrum katında 55 araçlık otopark yer alacak. Bu katta ayrıca iletişim odası, mekanik oda, mescitler, giyinme odaları ile duş alanları ve depolar bulunacak. Zemin katta ise bin 126 metrekare alanda basketbol ve voleybol sahası oluşturulacak.  Zemin katta ayrıca VIP odası, sporcu girişi, plates-aerobik salonu, fitness salonu ve çok amaçlı salon yer alacak. Bu katta ofis, antrenör odaları, hakem odaları, müdür odası, ilk yardım odası, basın toplantı odası, haberleşme odası,  güvenlik odası, mutfak, kantin, 6 adet soyunma- duş-wc alanları, engelli soyunma- duş-wc alanları ve depo bulunacak. Yapıda bin 800 kişilik seyirci tribünü oluşturulacak.

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