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Dilovası Bağdat Caddesi’nde altyapı çalışması devam ediyor

İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Dilovası Bağdat Caddesi’ndeki yağmur suyu alt yapı hattının imalatına devam ediyor.

Dilovası Bağdat Caddesi'nde altyapı çalışması devam ediyor

16 Mart 2021 Salı 12:36

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlarda su baskın riskinin yaşanmaması için şehir genelinde yağmur suyu imalatlarını sürdürüyor. Bu kapsamda İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, Şubat ayında başladıkları Dilovası ilçesi Bağdat Caddesi’nde (Hastane yolu) yağmur suyu imalatı ve kanalizasyon yenileme çalışmasına devam ediyor.

 

360 METRE YAĞMURSUYU ALT YAPI HATTI TAMAMLANDI

Çalışma dahilinde yoğun yağışlarda yağmur sularının çoğaldığı Bağdat Caddesi’ne yapılan 500 metrelik yağmursuyu hattının büyük bir kısmı tamamlandı. İSU ekipleri caddenin bazı bölümlerinde yüzeye yakın olan taş ve kayaları iş makineleri ile kırarak, yağmursuyu altyapı hattını döşüyor. Yağmur suyu hattı sayesinde toplanan su, hat ile birlikte hemen caddenin yanında bulunan Eynerce Deresi’ne tahliye edilecek.

 

ARAÇLAR GEÇİCİ GÜZERGAHI KULLANIYOR

Bağdat Caddesi’nin Eynerce Caddesi ile 303. Sokak kesişimi arasında kalan bölümde yapılacak çalışmalar 22 Şubat Pazartesi günü itibari ile başlamıştı. Çalışmalar süresince toplu taşıma araçları Bağdat Caddesi - Eynerce Caddesi – Palanga Caddesi – Serdar Sokak – Seval Sokak – Bağdat Caddesi güzergahını gidiş-dönüşlü olarak kullanılıyor. Sivil araçlar ise kapalı bölüm haricindeki alternatif yolları kullanıyor.






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