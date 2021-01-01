Dilovası Batı Kavşağı’nda hummalı çalışma

Yoğun yağışların olduğu günlerde Kocaeli Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı’nda olası su baskını nedeni ile D-100 Karayolu, İstanbul ve Ankara yönlerinde trafiğe kapanabiliyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü bu durumun ortadan kalkması için, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yolda aldığı güvenlik önlemleri ile çalışmalarına geçtiğimiz ayda başlamıştı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 100 bin TL olan projede ikinci yatay sondaj çalışmasına devam ediliyor.

75 METRELİK, İKİNCİ YATAY SONDAJ DEVAM EDİYOR

İş kapsamında daha önce kavşağın Dilovası şehir merkezine dönüşte kullanılan katılım kolundaki yatay sondajı tamamlayan İSU ekipleri, şimdi de Batı Kavşağı güney ayağındaki 75 metrelik yatay sondajı gerçekleştiriyor. Ekipler, su baskını yaşanabilecek kısımdan, suyun boşalacağı Dil Deresi’ne kadar 310 metrelik yağmursuyu hat imalatı gerçekleştiriyor. İki hafta önce D-100 Karayolunu kuzeyden güneye doğru geçen altyapı hattının imalatı gerçekleştirilmişti. Ayrıca çalışmalar kapsamında ilk sondajın yapıldığı kavşak kolundan Dil Deresine tahliye hattı döşendi.

YAĞMURSUYU DİL DERESİNE BOŞALACAK

Proje dahilinde inşa edilecek olan yatay sondajlı yağmursuyu hattı, aşırı yağışlarda köprülü kavşak bölgesinde oluşabilecek su baskınlarının önüne geçecek. İnşa edilecek olan hat ile köprü altına gelen yağmur suları, Dil Deresi’ne boşalacak.





YOĞUN YAĞIŞLARDA D-100 TRAFİĞE KAPANIYORDU

Kocaeli’de özellikle bahar aylarında yağan aşırı yağışlarda, şehrin belli noktalarında su baskınları ortaya çıkabiliyor. Bu gibi durumlara son vermek isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-100 Karayolu Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı’nda yatay sondaj ve yağmursuyu hattı imalatları gerçekleştirecek. Yapılan çalışma ile yağışlarda oluşan su baskınlarının önüne geçilecek ve D-100 Karayolunun, İstanbul ve Ankara yönlerindeki trafiğinin aksamadan devam etmesi sağlanacak.