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Dilovası Devlet Hastanesi’ne konforlu ulaşım

Büyükşehir, Dilovası Devlet Hastanesi’ne güvenli ve konforlu ulaşım için 935 metre uzunluğunda yeni duble yol ve 212 metrelik viyadük inşa ediyor, 935 metre duble yol, 212 metre viyadük;

Dilovası Devlet Hastanesi'ne konforlu ulaşım

31 Ocak 2023 Salı 13:17

 

Dilovası Devlet Hastanesi’ne ulaşım daha güvenli ve daha konforlu hale geliyor. Büyükşehir, duble yol ve devamındaki viyadüğü tamamladığında hasta ve yakınları İstiklal Caddesi üzerinden hastaneye daha kısa sürede ulaşacak. Eynerce Deresi üzerinden geçecek viyadüğün en yüksek ayağı 50 metre uzunlukta planlandı.

 

İSTİKLAL CADDESİNDEN HASTANEYE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Devlet Hastanesi’ne yeni yol ve viyadük projesine devam ediyor. İstiklal Caddesi’nden başlayacak 935 metrelik duble yol, vadi üzerinden viyadükle geçilerek Dilovası Devlet Hastanesi’ne bağlanacak. Böylelikle vatandaşların hastaneye erişimi konforlu, güvenli ve hızlı hale gelecek.

 

YAĞMUR SUYU HATLARI DA YAPILACAK

Dilovası ilçe merkeziyle devlet hastanesi arasındaki 935 metrelik duble yol üzerinde 212 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde 6 açıklıklı bir viyadük inşa edilecek. 44 bin 875 metreküp kazı çalışmasının yapılacağı projenin yapımında 7 bin 235 metreküp beton ve 1.412 ton çıkıntılı demir kullanılacak. Yine proje kapsamında 275 metre taş duvar, yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılacak.

 






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