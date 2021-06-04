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Dilovası Kaymakamı Alkan, Ağrılılar Derneği’ne konuk oldu

Dilovası Ağrılılar Derneği Başkanı Şerif Bozkurt, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ve İlçe Spor Müdürü Murat Babaoğlu’nu misafir etti.

Dilovası Kaymakamı Alkan, Ağrılılar Derneği'ne konuk oldu

04 Haziran 2021 Cuma 14:32

Geçtiğimiz aylarda yapılan kongre sonrası Dilovası Ağrılılar Derneği Başkanlğı’na seçilen Şerif Bozkurt ve yönetimi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Başkan Bozkurt ve yönetiminin önceki günkü misafirleri Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu oldu.

ALKAN BAŞARILAR DİLEDİ

Ziyarette Kaymakam Alkan ve beraberindekiler yeni Başkan ve yönetimine iadeyi ziyarette bulunduklarını belirterek, Dilovası’nın gelişimine katkı sunacak tüm hemşeri derneklerinin yanında olacaklarını ifade ederek Başkan Bozkurt ve yönetimine başarılar dilediler.

HALKIMIZDAN ALDIĞIMIZ GÜÇLE ÇALIŞIYORUZ

Dernek Başkanı Şerif Bozkurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Göreve geldiğimiz günden bu yana önce kamu kurumlarını ziyaret ederek kentimizi yöneten tüm büyüklerimizle tanışmamızın ardından yönetimimizle birlikte önce hemşerilerimiz olmak üzere tüm halkımızın sorun ve taleplerine katkı sunmaya gayret gösteriyoruz. Kısa sürede hem hemşerilerimizden hem de Dilovası halkından aldığımız güçle sosyal sorumluluk projelerini de elimizden geldiğince hayata geçirmeye çalışacağız. Dilovası Ağrılılar Derneği geldiğimiz yeri unutmadan örf adetlerimize sahip çıkarak, ilçemizin gelişimine katkı sunmaya ve halkımızın sorunlarına duyarlı olmaya devam edeceğiz.”diyerek ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Alkan, Balay ve Babaoğlu’na teşekkür etti.

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