banner442
İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Dilovası’na madalya ile döndüler

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir Erzurum’da madalya ile dönenen sporcuları tebrik ederek hediyelerini takdim etti.

Dilovası'na madalya ile döndüler

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:29

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Erzurum'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Federasyonu 2019 yılı Türkiye Kick Boks Şampiyonası elemeleri 1-7 Temmuz tarihleri arasında Erzurum Palandöken Buz Pateni Spor Salonunda gerçekleşti. Yarışmada ilçemizi Low Kıck branşında Dilovası Belediyespor sporcuları Ayşegül Gülenç ve Oktay Boruk temsil etti. Şampiyonada Türkiye 2.’si Ayşegül Gülenç olurken Oktay Boruk ise Türkiye 3.’sü oldu.

Dilovası Belediyespor sporcularını ve teknik ekibini makamında ağırlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şampiyonada derece alan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BAŞARILI SPORCULARIMIZIN HER ZAMAN YANLARINDAYIZ

Başarılı olan sporcularla gurur duyduklarını, Belediye olarak sporcuların her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Şayir, "Erzurum'da rakiplerini yenerek başarılı olan gençlerimizi ve bu başarıda katkısı olan, başta ekibin lideri Hasan hocamız olmak üzere herkesi yürekten kutluyorum. Kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu genç kardeşlerimiz ilçemizi en iyi şekilde temsil etti. Başarılı sporcularımızın her zaman yanlarındayız. Onlardan tek isteğimiz vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkmalarıdır. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetiştirilmesi noktasında katkılarımız devam edecek. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir." dedi

 

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca Belediyesi Vatandaşlara Soruyor Darıca Belediyesi Vatandaşlara Soruyor
Bıyık: ‘Darıca’yı denizle bütünleştireceğiz’ Bıyık: ‘Darıca’yı denizle bütünleştireceğiz’
Muhteşem sünnet şöleni Muhteşem sünnet şöleni
“Projelerde aksama istemiyorum” “Projelerde aksama istemiyorum”
Darıca’da Parklar Yenileniyor Darıca’da Parklar Yenileniyor
Dilovası’nda yangın Dilovası’nda yangın
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Darıca Belediyesi Vatandaşlara Soruyor
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla katılımcı belediyecilik anlayışı kapsamında...

Haberi Oku