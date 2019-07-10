Dilovası’na madalya ile döndüler

Dilovası Belediyespor sporcularını ve teknik ekibini makamında ağırlayan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şampiyonada derece alan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
BAŞARILI SPORCULARIMIZIN HER ZAMAN YANLARINDAYIZ
Başarılı olan sporcularla gurur duyduklarını, Belediye olarak sporcuların her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Şayir, "Erzurum'da rakiplerini yenerek başarılı olan gençlerimizi ve bu başarıda katkısı olan, başta ekibin lideri Hasan hocamız olmak üzere herkesi yürekten kutluyorum. Kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Bu genç kardeşlerimiz ilçemizi en iyi şekilde temsil etti. Başarılı sporcularımızın her zaman yanlarındayız. Onlardan tek isteğimiz vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkmalarıdır. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetiştirilmesi noktasında katkılarımız devam edecek. Gençlerimiz bizim geleceğimizdir." dedi