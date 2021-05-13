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Dilovası’nda bayram öncesi şehitler unutulmadı!

Dilovası kent protokolü tarafından Ramazan Bayramı programı kapsamında Dilovası Şehitliği ziyaret edildi. Diliskelesi Şehitliği’nde gerçekleşen ziyarette, dualar okunarak şehitler yad edildi.

Dilovası'nda bayram öncesi şehitler unutulmadı!

13 Mayıs 2021 Perşembe 13:32

 Programa; Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İlçe Emniyet Müdürü Timur Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sait Arı, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve yönetimi, MHP Dilovası İlçe Başkanı Ali Osman Ayaz, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Demir ve yönetimi, daire müdürleri, Mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri ile şehit yakınları katıldı. 

ŞAYİR; “ŞEHİTLERİMİZİ MİNNETLE ANIYORUZ” 

Dilovası Müftüsü Recep Apaydın’ın okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından şehitlerin kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Ziyaret ile ilgili konuşan Başkan Şayir, “Ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliği için gözünü kırpmadan canını veren tüm şehitlerimizi şükran ve minnet ile anıyoruz. Geride bıraktıkları aileler bizlerin en kutsal emanetidir. Görev yaptığımız süre boyunca tüm şehit aileleri ve gazilerimizin bütün kurumlarımızla beraber her zaman yanında olacağız. Bu vesileyle başta şehit aileleri ve gazilerimiz olmak üzere tüm milletimizin mübarek ramazan bayramını kutluyorum” dedi. 

GAZİ’Yİ EVİNDE ZİYARET ETTİLER 

Şehitlik ziyaretinin ardından Dilovalı Gazi Musa Karabulak, Dilovası protokolü tarafından  

evinde ziyaret edildi. Karabulak ailesi ile bir süre sohbet eden protokol mensupları Gazi Musa Karabulak ve ailesinin Ramazan Bayramı’nı kutladılar. 

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