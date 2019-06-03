Dilovası'nda Bayramlaşma Birinci gün olacak

Her bayram geleneksel olarak Dilovası Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Bayramlaşma töreni Bayramın birinci günü (04 Haziran Salı) saat: 10:00'da Dilovası Belediye Meydanında gerçekleşecek.

Belediye'den yapılans açıklamada, "İkramların olacağı Kent Bayramlaşma törenine tüm ilçe halkı davetlidir." ifadelerine yer verildi.