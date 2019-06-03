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Dilovası'nda Bayramlaşma Birinci gün olacak

Dilovası'nda kent bayramlaşması bayramın birinci günü Belediye Meydanında gerçekleşecek.

Dilovası'nda Bayramlaşma Birinci gün olacak

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:34

Her bayram geleneksel olarak Dilovası Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Bayramlaşma töreni Bayramın birinci günü (04 Haziran Salı) saat: 10:00'da Dilovası Belediye Meydanında gerçekleşecek.
Belediye'den yapılans açıklamada, "İkramların  olacağı Kent Bayramlaşma törenine tüm ilçe halkı davetlidir." ifadelerine yer verildi.

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