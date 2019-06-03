Her bayram geleneksel olarak Dilovası Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Bayramlaşma töreni Bayramın birinci günü (04 Haziran Salı) saat: 10:00'da Dilovası Belediye Meydanında gerçekleşecek.
Belediye'den yapılans açıklamada, "İkramların olacağı Kent Bayramlaşma törenine tüm ilçe halkı davetlidir." ifadelerine yer verildi.
Dilovası'nda Bayramlaşma Birinci gün olacak
Dilovası'nda kent bayramlaşması bayramın birinci günü Belediye Meydanında gerçekleşecek.
Her bayram geleneksel olarak Dilovası Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Bayramlaşma töreni Bayramın birinci günü (04 Haziran Salı) saat: 10:00'da Dilovası Belediye Meydanında gerçekleşecek.