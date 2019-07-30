Dilovası’nda idareciler topluca istifa etti

Dilovası Şehit İlimdar Atasoy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Müdürü ve Müdür Yardımcıları, Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ve Şube Müdürlüğünü Vekâleten yürüten Songül Dereli’ye tepki göstererek topluca istifa ettiler. Okulun üç yöneticisi tayinlerini ilçe dışındaki okullara aldırarak gittiler.

Dilovası Şehit İliimdar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Özgür Şafak Kaya, Müdür Yardımcıları Sezgin Polat ve Esra Tıknas Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ve Şube Müdür Vekili Songül Dereli’nin baskı ve uygulamalarına boyun eğmeyerek topluca istifa ettiler. İdareciler İzmit ve Körfez’deki okullara tayinlerini aldırdılar.

UYUMLU VE ÖZERİLİ ÇALIŞMA BAŞARIYI GETİRDİ

Uyum içinde çalışan üç yönetici, okullarında Milli Eğitim Bakanlığınca uygulanan ders müfredatının yanı sıra üniversiteye hazırlık programını da başarıyla uyguladılar. Okul yöneticileri, birçok sosyal projeyi de hayata geçirerek ilçe okulları arasında oluşturdukları farkındalıkla dikkatleri üzerlerine çekmeyi başararak ilçenin yüzünü güldürdü.

KOCAELİ’Yİ DİLOVASI’NA TAŞIDILAR

İmam hatip Lisesi Müdürü Özgür Şafak Kaya, idareciler Esra Tıknas ve Sezgin Polat okullarında İl genelindeki imam hatip liseleri arasında düzenlenen “Genç Nida Kuran Okuma Yarışması”nın finalini de okullarında yaptırarak Kocaeli eğitim camiasını okullarında ağırlayarak Dilovası’nın ismini ön plana çıkardılar.

BİLİNÇLİ ÖĞRENCİ YETİŞTİRİLER

Dilovası’nın ilk ve tek Mehteran takımını öğrencilerden oluşturarak milli bayramlarda ve özel günlerde ilçenin değişik yerlerinde mini konserler düzenlenmesini sağlayan okul idaresi, bunların yanında sosyal birçok aktiviteyi öğrencileriyle birlikte hayata geçirdi.

Okul yönetimi İzcilik kulübünde onlarca öğrenciye kamp yaptırmanın yanı sıra

İmam-Hatip Liseli kızlardan halk oyunları ekibi oluşturarak öğrencilerin her yönden gelişimi sağlanmaya çalıştı.

Ayrıca okulun Kız Voleybol Takımı ise Beden Eğitimi Öğretmeni Ayhan Erdal ile ilçe birinciliği elde etti.

ÜNİVERSİTE SINAVLARINA EN İYİ HAZIRLAYAN KURUM

Çeşitli kurumların yardımı ve öğretmenlerden alınan burslar sayesinde 12. Sınıf öğrencilerine kaynak temininde bulunan okul idaresi, Sezgin Polat koordinatörlüğünde yılda yaklaşık 20 deneme sınavı uygulayarak öğrencileri sınava hazırladı.

OKULA 100.000 LİRALIK KAYNAK

2018- 2019 dönemi içinde modern bir Kur’an-ı Kerim sınıfı ve Muhabbet Divanı’nı hayırseverlerin desteğiyle okula kazandıran okul idaresi, devlete yük olmadan okulu fiziki anlamda mükemmel hale getirdi.

ÖĞRENCİLER VE EĞİTİM CAMİASI TEPKİLİ

Dilovası’ndaki eğitim camiası, öğrenciler ve velileri okul idarecilerinin istifa etmelerine sebep olan ilçe yöneticilerine tepki göstererek “Okulu meslek liseleri arasında seçkin bir yere taşıyan üç değerli yöneticinin gitmesine neden olanları şiddetle kınıyoruz.” İfadesinde bulundular. Dilovası, öğretmen ve idareci bulmakta zorlanırken böyle fedakâr ve birikimli idarecilerin ilçemizden ayrılmasına sebep olanların sorgulanması gerekmez mi?

Okulun kendine ait binasına taşınmasından sonra kurumsallaşma aşamasında oldukça yoğun çaba sarf eden ve başarılı olan bu yöneticilerden Murat Abay da görevinden ayrılarak gitmek zorunda kalmıştı. O dönemlerde de Murat Balay ve Songül Dereli imam hatip lisesinin eski müdürlerinden Murat Abay üzerinde de aynı tutum ve baskı uygulaması sonucu Murat Abayda görevinden ayrılarak gitmişti.Herkes mi suçlu sorusu akıllara gelmekte.