Dilovası’nda özel çocuklar gönüllerince eğlendiler

Dilovası Belediyesi ve Dilovası Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DENAD) tarafından ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan özel çocuklar, gönüllerince eğlendi.

ÇOK SAYIDA KATILIM OLDU

Programa; Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki dönem Belediye Başkanı Ali Toltar, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve Siyasi Paeti temsilcileri,İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoglu, Dilovası Devlet Hastanesi Müdürü Şükrü Gözalan, Mahalle muhtaeları, Sevgi Melekleri Engelsiz Platformu kurucusu Gülay Salman, özel çocuklar ve aileleri katıldı.

ÇOCUKLAR GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda özel çocuklar sıra gecesi yaptı, çeşitli oyunlar oynayıp, şiirler söyleyerek gönüllerince eğlendiler.

Etkinlikte Dilovası Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Türk Sanat Müziği korosu çocuklara birbirinden güzel şarkıları ile çocuklar ve ailelerini eğlendirdiler.

"ALLAH DERNEK BAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN"

Programda konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Hepimiz birer engelli adayıyız. Bugün varız ama yarın ne olacağımız belli değil. Her şeyden önce insan olduğumuzu unutmamamız lazım. Allah dernek başkanımızdan razı olsun, çok büyük bir özveri ve gayretle çalışıyor. Önemli olan niyetlerin halis olması, güzel şeyler yapılması. Bu konuda biz de elimizden geleni yapıyoruz. Yakın zamanda inşallah özel kardeşlerimiz ve ailelerine yönelik bir eğitim merkezi açılacak. Onun için 1-2 yerde yer bakıldı, tamam gibi… Açılışını hep beraber yapacağız. Hizmete aldığımız yarı olimpik yüzme havuzumuzda özel kardeşlerimize özel eğitmenleri göreve getirdik. Ailelerimizin ve çocuklarımızın mutluluklarını gördük ve ne kadar doğru yolda olduğumuzu anladık. Bu faaliyetlerimizi devam ettireceğiz” dedi.

"4 BİNE YAKIN ENGELLİ YAŞIYOR"

İlçede bulunan engelli bireylere ve ailelerine çeşitli yardımlar yaptıklarını aktaran Dilovası Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdulsamet Elden, “Bugün derneğimizde her zaman olduğu gibi yine bir farkındalık programı yaptık. 3 Aralık Dünya Engelliler günü dolayısıyla vatandaşlarımızı çağırdık ve güzel gösteriler yaptık. Bu anlamda bize destek veren bütün katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. 4 bine yakın engelli kardeşimiz yaşıyor Dilovası’nda. Biz kendi imkanlarımızla bunların bin 500 tanesine ulaştık. İhtiyaç dahilinde sandalye ve çeşitli medikal malzeme destelerimizi sürdürüyoruz. Şu anda Dilovası’nda sandalye ihtiyacı olan engelli kardeşimiz yok gibi” diye konuştu.