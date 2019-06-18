Dilovası’nda Sünnet Kayıtları Başladı

Dilovası Belediyesi’nin düzenlediği geleneksel sünnet şöleni için kayıtları Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde bulunan görevliler almaya başladı. Geçtiğimiz yıl 400 çocuğun sünnet edildiği sünnet şöleninde bu yıl da sünnet çağına gelmiş tüm çocukların sünnet edilmesi planlanıyor. Hazırlanan organizasyonla her yıl olduğu gibi bu yılda yüzlerce Dilovası’nda yaşayan çocuk, en sağlıklı ve modern koşullarda ücretsiz sünnet olurken, Dilovası Belediyesi tarafından sünnet ettirilen çocuklar ve aileleri için hazırlanan sünnet şöleninde çok renkli anlar yaşanacak.

Sünnet kayıtları 10 Haziran Pazartesi günü başladı ve 28 Haziran Cuma günü sona erecek. Sünnet programı ise Ağustos ayının ilk haftası başlayacak.

SOSYAL PROJELERE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

Sosyal belediyeciliğe önem verdiklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir; “ Dilovası’nın fiziki anlamda gelişimi ve hızla değişiminin yanı sıra sosyal projelere de büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal ihtiyaçlarını Dilovası Belediyesi olarak karşılamaktan da son derece mutluyuz. Mutluluklar paylaştıkça çoğalır. Çocuklarımızın bu anlamlı gününde mutluluklarını paylaşmak için biz vatandaşımızın her zaman yanındayız” dedi