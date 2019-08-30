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Dilovası’nda Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Sabah saat 09.00'da kaymakamlık makamında Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’ın tebrikleri kabulü ile başlayan 30 Ağustos Zafer etkinliği Belediye meydanında devam etti.

Dilovası'nda Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

30 Ağustos 2019 Cuma 13:58

Belediye Meydanında Atatürk Anıtı´na çelenk sunulmasıyla devam eden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasına, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir,  İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Turan Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sait Arı, Siyasi Parti temsilcileri, Daire Müdürleri, Mahalle Muhtarları, Şehit Aileri, Gaziler, Sivil toplum örgütlerinin Temsilcileri, Öğrenciler ve Vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı´na çelenk sunulmasının ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu ve istiklal marşı eşliğinde bayrağımız göndere çekildi. Daha sonra Jandarma Üst Çavış İlker Özbar tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi.

Kutlama etkinlikleri Öğrenciler Tarafından okunan Şiirler Halk Oyunları ve Müzik Dinletisi Ardından Tören sona erdi.

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Başkan Şayir; “30 Ağustos inancın zaferidir”
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

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