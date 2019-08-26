Doğalgaza Tamgaz Devam

DOĞALGAZ ÇALIŞMALARINA DEVAM

Daha yaşanılabilir bir Dilovası için doğalgaz kullanımının önemli olduğunu belirten Başkan Şayir, “Ülkemizde ve ilçemizde kullanımı her geçen gün yaygınlaşan doğalgaz kullanımı konusunda çalışmaların hızlanması için PALGAZ yetkilileri ile yaptığımız görüşme sonrası alt yapı çalışmaları yeniden hızlanarak devam edecektir. İnşallah doğalgazsız ev kalmayacak.”dedi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇELİM

Doğalgazın büyük bir kazanım olduğunu belirten Başkan Şayir, “Doğalgaz kullanımı hem ekonomik, hemde vatandaşımızın rahatlığı konusunda büyük nimetler sağlamaktadır. Doğalgazın yaygınlaşması ile ilçemizde çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması için özellikle kış aylarında yakılan sobaların önüne geçilmiş oluyoruz ve evlerden çıkan soba dumanını bitirerek çevre kirliliğine engel olmuş oluyoruz. Kısacası ilçemizde ne kadar çok doğalgaz kullanımı artarsa hem halkımız hem de ilçemiz için büyük bir kolaylık sağlanmış olur. İlçemize gösterdikleri ilgiden dolayı PALGAZ yetkililerine ve çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum.” dedi.