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Durağın Sesi Projesi

Darıca Mustafa Kemal İlkokulunun gerçekleştirdiği, Durağın Sesi Projesi hız kesmeden devam ediyor.

Durağın Sesi Projesi

24 Ocak 2017 Salı 11:31

3. ay proje sorumlusu okulun  Rehberlik ve Psikolojik  Danışmanı Yasemin Öztürk “ Bu proje sayesinde artık durakta bekleme zamanımız hem daha eğlenceli hem de daha değerli. Biz de yayılmayı sağlamak için eğitim öğretim çalışmalarımızı okul duvarlarının dışına taşıyarak duraklara aktarıyoruz. Böylece her ay yaptığımız çalışmaları durağa yansıtarak hem insanların haberdar olmalarını hem de eğlenerek öğrenmelerini amaçlıyoruz.” derken okul öğrencileri önemli bir misyon üstlenmiş oluyorlar. Okul yönetimi ayrıca projelerine desteklerini esirgemeyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi başkanlığına ve Toplu Taşıma Daire başkanlığına ayrı ayrı teşekkür etti.


Refik Sıla GÜVENÇ 

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