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Elektronik ekrana bak öğren

Büyükşehir, ana arterler başta olmak üzere 70 ayrı noktaya kurduğu sensörlerle anlık ölçüm yapıp, 14 adet ekrandan sürücüleri bilgilendiriyor. Yolculuğum ne kadar sürecek?

Elektronik ekrana bak öğren

31 Ocak 2023 Salı 12:58

 

Ulaşım kenti Kocaeli’de, 70 ayrı noktada yapılan anlık ölçümlerle trafiğin güvenli ve konforlu akışı sağlanıyor. Büyükşehir’in karayolları, ana arterler, önemli kavşaklar, çarşı merkezleri gibi alanlara yerleştirdiği sensörlerle araç hızları ve trafik yoğunluğu anlık ölçülüyor. Sürücüler de gidecekleri noktaya kaç dakikada ulaşabileceklerini 14 ayrı noktadaki Değişken Elektronik Mesaj Ekranından görüyor.

 

ANLIK ÖLÇÜM ANLIK PAYLAŞIM

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’deki şehir içi trafiğini “Ulaşımda Yenilik” kimliğiyle modernize ediyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığınca özellikle transit ve şehir içi ulaşımda yoğun olarak kullanılan karayolları ile ana arterler, önemli kavşaklar, çarşı merkezleri ve yoğun güzergâhlarda belirlenen 70 noktaya sensör konuldu. Sensörler, araçların kalkış ve varış güzergâhlarındaki trafik akış hızlarını anlık olarak ölçerek, varış sürelerini belirliyor.

 

DEĞİŞKEN ELEKTRONİK MESAJ EKRANI

Belirlenen varış süreleri 14 ayrı elektronik ekrandan sürücülerle paylaşılıyor. İlçe merkezlerinin giriş veya çıkışları, alternatif güzergâhlardaki yol ayrımları ile otoyol bağlantı noktalarına yakın konumlandırılan ekranlar, sürücülerin de işini kolaylaştırıyor. Örneğin Karamürsel’den yola çıkan bir sürücü; diğer ilçe merkezleriyle birlikte Ormanya, Kartepe, Kefken, Umuttepe Hastane gibi merkezlere varış sürelerini ekrandan görüyor.

 

HEDEF; 400 SENSÖR VE 24 EKRAN

Büyükşehir, ilk etapta trafik hız ölçümü yapılan sensör sayısını 250’ye, varış sürelerinin paylaşıldığı ekran sayısını ise 24’e çıkaracak. 2024 yılında projenin 3. etabında ise sensör sayısı 400’e çıkacak. Ana arterler dışındaki önemli yollar da sisteme dahil edilip, il genelindeki önemli ulaşım akslarının %90’ında ölçüm yapılacak.

 


 

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KocaeliUlaşımEloktronikEloktronik Ekran
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