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Emek Mahallesi’nde asfalt çalışması

Göreve geldiği günden buyana yoğun bir tempoda çalışma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Emek Mahallesi’nde başlayan asfaltlama çalışmasını yerinde inceledi.

Emek Mahallesi'nde asfalt çalışması

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:01

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Emek Mahallesi’nde yapılan asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Çayırova’nın sorunlarını vatandaşlarla istişare ederek çözen Başkan Çiftçi’nin talimatı ile ihalesi yapılan Emek Mahallesi’nde asfaltlama çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Çiftçi, asfaltlama çalışmasının başladığı Emek Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Asfalt serilen sokakları gezen Başkan Çiftçi, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Vatandaşların memnuniyetini ve teşekkürlerini ilettiği Başkan Çiftçi, Çayırova halkının mutluluğu için çalıştıklarını söyledi.

Çayırova’nın her noktasına öncelik ve aciliyet sırasına göre hizmet götüreceklerini ifade eden Başkan Çiftçi, vatandaşlarla istişare ederek sorunları tek tek çözeceklerini söyledi. Çayırova’nın hizmetkarı olduklarını ve beş yılı dolu dolu geçirmek için gece gündüz demeden canla başla çalışmaya devam edeceklerini belirten Baştan Çiftçi, hedeflerinin daha mutlu, huzurlu ve daha yaşanabilir kent inşa etmek olduğunu sözlerine ekledi.

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